نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام نتائج الأهلية لحساب المواطن الدفعة 58 لشهر سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام نتائج الأهلية لحساب المواطن، أعلن برنامج حساب المواطن عبر صفحته الرسمية في تويتر عن ظهور نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة القادمة من دعم البرنامج وهي دفعة شهر سبتمبر 2022 حيث يعد برنامج حساب المواطن واحد من برامج الدعم المتوفرة من الحكومة وتتقدمها للمواطنين من أجل تعويضهم عن تأثرهم ببرامج الإصلاح والتوسع التي تنفذها الحكومة وللمواطنين الأشد احتياجاً وأصحاب الدخل المحدود والمنخفض، وفي هذا المقال سوف نقدم خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة القادمة.

الموعد المحدد لصرف دفعة حساب المواطن الثامنة والخمسون

تم تحديد اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ليكون موعد صرف الدعم وإذا كان تاريخ هذا اليوم يوم إجازة رسمية في المملكة العربية السعودية يتم تقديم صرف الدعم يوم أو يتم تأخير الصرف لمدة يوم واحد ويقدم البنك العديد من طرق الاستفسار والتواصل معه وذلك من خلال رقم هاتف حساب المواطن أو عبر خدمة صوتك مسموع المقدمة أو طرح أي سؤال عبر الصفحة الرئيسية الخاصة بالبرنامج في تويتر أما عن الدفعة الثامنة والخمسون لشهر سبتمبر فيكون الموعد المحدد لإيداعها في حساب المستفيدين يوم الأحد الموافق الحادي عشر من سبتمبر 2022 الموافق الخامس عشر من شهر صفر 1444.

استعلام نتائج الأهلية لحساب المواطن الدفعة ال58

من خلال صفحتها الرسمية على تويتر أعلن برنامج حساب المواطن يوم الثلاثاء الماضي الثلاثون من أغسطس 2022 عن ظهور نتائج الأهلية الخاصة بالدعم المقرر صرفه في سبتمبر 2022 ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن نتائج أهليتهم من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبرنامج.

كتابة رقم الهوية وكلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول.

قم بالضغط على زر الاستعلام.

أدخل رقم الهوية الوطنية.

قم بالضغط على زر استعلام.

ومن أهم الشروط اللازمة للحصول على الدعم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة ولا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً كما يجب أن تتطابق البيانات المقدمة مع البيانات المتوفرة في الجهات الحكومية كما يجب أن يتم الإفصاح عن قيمة الدخل الشهري لرب الأسرة وراتب الزوجة إذا كانت تعمل وأن يكون من حاملي بطاقات التنقل ويكون من ضمن الفئات المستحقة للحصول على الدعم ويحق للفرد المستقل الحصول على الدعم بعد تقديم ما يثبت أنه يقيم في مسكن مستقل.