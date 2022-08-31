نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي رسوم تجديد استمارة المركبة داخل المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الطريقة الإلكترونية لتجديد استمارة المركبة في المملكة العربية السعودية, يستطيع أي شخص يملك مركبة داخل المملكة العربية السعودية سواء كان سعودي أو مقيم أن يقوم بتجديد استمارة المركبة بطريقة إلكترونية خالصة, حيث وفرت إدارة المرور عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية خدمة إلكترونية تمكن أي شخص من التجديد الإلكتروني لاستمارة المركبة, وتعتبر استمارة المركبة هي الوثيقة التي تقوم إثبات ملكية المركبة لصاحبها, ويقدم موقع منصة أبشر الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تسهل علي الأشخاص عملية الحصول على هذه الخدمات دون الحاجة إلي الذهاب المصلحة الحكومية.

الطريقة الإلكترونية لتجديد استمارة المركبة داخل المملكة العربية السعودية للسعوديين والمقيمين

إذا أراد أي شخص داخل الأراضي السعودية أن يقوم بتجديد استمارة المركبة الخاصة به بطريقة إلكترونية فعليه أن يقوم باتباع الخطوات التالية.

الدخول علي موقع أبشر للخدمات الإلكترونية.

الضغط علي خدمات الأفراد, ثم القيام بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط علي أيقونة خدمات المركبات.

ثم الضغط علي أيقونة خدمات.

ثم يتم اختيار خدمة تجديد رخصة سير المركبة.

ومنها يتم الضغط علي أيقونة تجديد استمارة المركبة.

يتم اتباع بعض الخطوات التالية للخطوة السابقة حتي تتمكن من تجديد استمارة المركبة بشكل صحيح.

رسوم تجديد استمارة المركبة بالمملكة العربية السعودية

هناك رسوم يتم دفعها عند التقدم بطلب لتجديد استمارة المركبة, حيث حددت إدارة المرور السعودية رسوم تجديد استمارة المركبة لتأتي كما يلي.