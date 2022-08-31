نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة الضمان الاجتماعي 1444 للأسر والافراد لمعرفة قيمة الاستحقاق sbis.hrsd.gov في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر خدمة الأهلية للضمان الإجتماعي هى خدمة تم توفرها من قبل الموارد البشرية لمساعدة المواطنين في المملكة العربية السعودية على المعيشة للأسر والأفراد والمطلقات والأرامل بشروط يجب توافرها للقبول في الضمان الإجتماعي 1444، ويبحث الكثير من الأفراد الذين تم تقديمهم في الأهلية عن حاسبة الضمان الإجتماعي لمعرفة المعاش الشهري المستحق، وسوف نوضح لكم حاسبة الضمان الإجتماعي للأسر والأفراد 1444.

حاسبة الضمان الإجتماعي

يسأل الكثير من المواطنين في المملكة عن حاسبة الضمان الإجتماعي لمعرفة الدعم الشهري، وسوف نوضح لكم كيفية الإستعلام عن حاسبة الضمان الإجتماعي :

نقوم بالدخول إلى الرابط الإلكتروني الخاص بالموارد البشرية .

نقوم بالدخول إلى مستفيدي الضمان الإجتماعي ثم الضغط على خانة رواتب الأسر.

يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية وكلمة السر ورقم الهاتف المحمول والأسم الخاص بالمتقدم والضغط على الحساب.

سوف يتم حساب الأهلية للفرد والأسر في الضمان الإجتماعي بالتفصيل.

موعد إيداع الضمان الإجتماعي 1444

يسأل الكثير من المواطنين الذين تم تقديمهم في الضمان الإجتماعي وقبولهم عن موعد صرف راتب ومعاش الضمان الإجتماعي 1444.

تم التوضيح من قبل وزارة الموارد البشرية عن موعد إستحقاق معاش الضمان الإجتماعي وهو من يوم واحد من شهر سبتمبر ٢٠٢٢، على أن يتم صرف المعاش في كل أول شهر ميلادي للأسر والأفراد، ويتم صرف المعاش من أي بنك قريب للمستفيد.

طريقة حساب الضمان الإجتماعي 1444

سوف نوضح لكم طريقة حساب الضمان الإجتماعي للأفراد والأسر :

يتم حساب قيمة الدخل الشهر لجميع أفرد الأسرة أو للفرد ويتم خصم خمسين في المئة من قيمة الدخل الشهري.

إذا تم الحصول على مكافأة للطلاب أو غيرها يتم إضافتها إلى الدعم الحكومي لتصل إلى خمسين في المئة إلا حالات الإعاقة.

يتم حساب الدخل بنسبة خمسين في المئة مع الدخل الغير مكتسب وذلك حسب عدد أفراد الأسرة.

طريقة التقديم في الضمان الإجتماعي المطور ١٤٤٤

يوجد طريقة للتقديم في الضمان الإجتماعي المطور عن طريق إتباع الخطوات التالية :