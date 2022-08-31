نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم إعتراض حساب المواطن بعد صدور نتائج أهلية الدفعة 58 لشهر سبتمبر.. رقم حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن تقديم طلب إعتراض حساب المواطن من أجل الأهلية، وذلك بسبب عدم قبول العديد في الدورة الحالية للأهلية، وذلك عقب إعلان العاهل الملك سلمان بن عبدالعزيز، من أجل زيادة الدعم ليصل ل ٧٣% للمستفيدين، مقارنة بالدفعات الماضية، قد بلغ إجمالى الدعم في شهر يوليو بعد زيادة الدعم الإضافي ل ٣.١ مليار ريال سعودي.

تقديم إعتراض حساب المواطن

يستطيع الذين تم رفض طلبهم في نتائج أهلية الدفعة 58 الخاصة بحساب المواطن، ولم تطبق عليهم الزيادة الأخيرة، تقديم طلب إعتراض على حساب المواطن بإتباع الخطوات الآتية:

في البداية قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بحساب المواطن.

بعد ذلك قم بالضغط على كلمة الدورة الأهلية.

بعد ذلك يتم التحقق من كود الخطأ وحالة الأهلية ومعرفة الرفض.

بعد ذلك قم بالضغط على كلمة إعتراض على الدورة الأهلية.

بعد ذلك يتم رفع كافة المستندات المطلوبة والتى يتم من خلالها توضيح أهلية المتقدم.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة إعتراض الأهلية من خلال حساب المواطن.

بعد الإنتهاء من تقديم الطلب الخاص بإعتراض الأهلية بعد ذلك يتم عمل دراسة للطلب تستغرق من ١٥ ل ٩٠ يوم.

وفي حالة المتقدم يكون مستحقاً للدعم يتم صرف كافة المبالغ المتأخرة عند صرف الشهر الجديد.

رقم حساب المواطن

يستطيع المواطنين تقديم الشكاوي والمقترحات وإعتراض الأهلية من خلال الرقم المخصص لحساب المواطن وهو ١٩٩١٢، حيث أن خدمة العملاء تعمل من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة العاشرة مساءاً.

حاسبة حساب المواطن

يمكن إستخدام حساب المواطن عن طريق حاسبة حساب المواطن ويستطيع معرفة القيمة التقريبية، عن طريق رابط إلكتروني لحاسبة حساب المواطن وتطبيق الخطوات الآتية: