نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن الدورة 58 لشهر سبتمبر وطريقة تغيير رقم الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشر برنامج حساب المواطن بالآمس الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022 تويتة على حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر أوضح فيها صدور نتائج الأهلية للدورة 58 لشهر سبتمبر 2022 وأتاحت الرابط الرسمي للبوابة الإلكترونية للتحقق من حساب مواطن نتائج الاهليه، ومن المقرر أن تكون هذه الدفعة شاملة الزيادة تطبيقًا للأمر الملكي الموجه من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عقب عيد الأضحى المبارك والتي ستنتهي بنهاية العام الجاري مع دورة 61 لشهر ديسمبر، وأشار أيضًا البرنامج إلى خطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن وسنعرض ذلك تباعًا.

حساب المواطن

يهدف برنامج حساب مواطن إلى تحسين مستوى دخل الفرد من خلال إعانة ومساندة الطبقات متوسطة الدخل وقليلة المعاش والآرامل والمطلقات وخلافه من الفئات المنصوص عليها طبقًا للشروط المعلن عنها، واستطاع البرنامج تحقيق ذلك بداية من انطلاقه في نهاية عام 2017، فضلًا عن تطويره المستمر، ويذكر أن خادم الحرمين الشريفين قد أمر بتخصيص مبلغ 8 مليار ريال سعودي دعم مادي يتم صرفها بداية من يوليو وحتى دورة ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى فتح التسجيل مرة آخرى بعد توقفه منذ مارس 2020.

خطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن

تتمثل خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن في أربع نقاط رئيسية في حال كان المستفيد غير مؤهل أو وجد خصم في الراتب:

التوجه إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية. ثم الدخول إلى واجهة حسابك. النقر على خيار دراسة الأهلية. ثم اختر من القائمة المنسدلة “أسباب عدم أهلية المستفيد الرئيسي أو التابع”. بعد الاطلاع على كافة التنبيهات يمكنك تقديم طلب الاعتراض والتأكيد عليه.

ومن المعروف أن مدة الاعتراض تكون عقب الإعلان عن نتائج الأهلية في غضون 90 يومًا فحسب.

تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

رد القائمون على الصفحة الرسمية للبرنامج على سؤال أحد المتابعين حول آلية تبديل الرقم المسجل في البرنامج بآخر بهذه الخطوات: