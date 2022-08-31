نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الضمان الإجتماعي المطور صوتك مسموع ..sbis.hrsd.gov الاستعلام عن إيداع الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم إتاحة رقم الضمان الإجتماعي من قبل وزارة التنمية الإجتماعية وذلك لسهولة التواصل مع خدمة العملاء للإستفسار عن شروط التقديم ومعرفة نتيجة الأهلية وموعد إستحقاق صرف المعاش الشهري من الضمان الإجتماعي ومعرفة سبب إيقاف ملف المتقدم للأهلية وغيرها من الخدمات المميزة، وسوف نوضح لكم رقم الضمان الإجتماعي 1444.

رقم الضمان الإجتماعي المطور

تم توفير رقم الضمان الإجتماعي المطور وهو من أهم البرامج التي تم توافرها من قبل الحكومة السعودية تسهيلاً على المواطنين في المملكة العربية السعودية التواصل مع الضمان الإجتماعي.

رقم التواصل الإجتماعي المطور، خدمة العملاء : ١٤٤٤

رقم التواصل الإجتماعي، خدمة صوتك مسموع : ١٩٩١١

الشروط المطلوبة للتسجيل في الضمان الإجتماعي 1444

يوجد بعض الشروط المطلوبة للقبول في الأهلية للضمان الإجتماعي ومن هذه الشروط :

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

يكون مقيم في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم للضمان الإجتماعي لديه حساب بنكي جاري.

أن يكون الراتب لا يزيد عن ألف ومئة ريال سعودي.

إذا كان المتقدم أعزب يجب أن لا يزيد الراتب الشهري عن ٣٠٠٠ ريال سعودي.

وفي حالة كان المتقدم متزوج يجب أن لا يزيد الراتب عن ٨٦٨ ريال سعودي.

لا يكون للمتقدم لديه ممتلكات أو عقارات.

أن يكون المتقدم لا يقيم في أي دار أيواء تبع للحكومة وله سكن خاص.

رابط الإستعلام عن الضمان الإجتماعي ١٤٤٤

نقوم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالضمان الإجتماعي .

يتم كتابة أسم المستخدم برقم الهوية الخاص به وكلمة السر والضغط على تسجيل الدخول.

نقوم بالضغط على خانة طلبات لمعرفة قبولك في الأهلية أو تحت التدقيق من قبل الموارد البشرية.

طريقة التقديم في الضمان الإجتماعي

سوف نقدم لكم طريقة التقديم في الضمان الإجتماعي بطريقة بسيطة عن طريق إتباع الخطوات التالية :