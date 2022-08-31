نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd وزارة التنمية البشرية الإجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الناس في السعودية الذين تم تقديمهم في حالة الضمان الإجتماعي عن رابط الإستعلام عن الأهلية ومعرفة متى صرف المعاش، حيث يتم الرد على الأسر والأفراد الذين قاموا بتقديم الملف في الأهلية في خلال ثلاثة أسابيع تقريبا أي خلال ٢٥ يوماً وذلك بعد مراجعة الشروط التي يجب توافرها للقبول في الأهلية، وسوف نوضح لكم رابط الإستعلام عن حالة الضمان الإجتماعي ١٤٤٤.

الإستعلام عن حالة الضمان الإجتماعي ١٤٤٤

تم توفير رابط إلكتروني من قبل التنمية الإجتماعية ووزارة الموارد البشرية وذلك لسهولة الإستعلام عن الأهلية وموعد الصرف وغيرها من الخدمات.

رابط الإستعلام عن حالة الضمان الإجتماعي .

ويتم الإستعلام عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص برابط الضمان الإجتماعي.

ثم نقوم بكتابة أسم المستخدم وكلمة السر.

نقوم بالدخول والضغط على خانة الطلبات.

سوف تظهر لك قبول الملف أو تحت التدقيق حيث يتم مراجعته من قبل الهيئة المختصة بالضمان الإجتماعي.

شروط الضمان الإجتماعي 1444

يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على الضمان الإجتماعي والتي تم تحديدها من قبل وزارة التنمية الإجتماعية والتنمية البشرية ومن هذه الشروط :

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ومقيم فيها.

أن يكون دخل المتقدم للضمان الإجتماعي أقل من معاش الأهلية.

يتم إحضار جميع الأوراق المطلوبة في التقديم في الضمان الإجتماعي.

في حالة الموظف يجب أن يكون حاصل على الجنسية السعودية.

أن يكون الموظف مقيم في المملكة العربية السعودية.

يكون راتب الموظف أقل من معاش الضمان الإجتماعي.

يجب أخذ الموافقة على خصم خمسين في المئة من راتب الموظف.

شروط نظام الضمان الإجتماعي لغير المتزوجات

يوجد بعض الشروط للحصول الغير متزوجات على معاش الضمان الإجتماعي ومن هذه الشروط:

أن تكون مقيمة في المملكة العربية السعودية.

تكون حاصلة على الجنسية السعودية.

ليس لها دخل أو عائل ليتم الإنفاق عليها.

لا يكون لها سجل تجاري خاص بها.

شروط الضمان الإجتماعي للمطلقات

يوجد بعض الشروط للحصول على معاش الضمان الإجتماعي للمطلقات ومن هذه الشروط :