نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الأمن العام نساء 1444 إدارة المرور القبول المبدئي لوظائف المديرية العامة للأمن العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الأمن العام نساء 1444 أصبحت محل بحث كبير الآن من قبل النساء التي قدمت في وظائف الأمن العام، فقد أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن نتائج القبول المبدئي للوظائف في الوظائف العسكرية على رتبة جندي، ويجب على المترشحات لهذه الوظائف تجهيز جميع الأوراق الثبوتية اللازمة للاطلاع عليها ومطابقتها، كما يجب الحضور في الموعد المحدد لاستكمال باقي الإجراءات، وجدير بالذكر أن هذا القبول هو قبول مبدئي وليس نهائي. وحتى يتم القبول بشكل نهائي يجب اجتياز كافة إجراءات واختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

نتائج الأمن العام نساء 1444

أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن نتائج القبول المبدئي. ويتم الاستعلام عن أسماء المقبولات في الأمن العام نساء إلكترونياً من خلال رابط موقع أبشر للتوظيف jobs.sa. وعلى من تم قبولهن مبدئياً الحضور في الموعد المحدد لمقر المقابلة الشخصية بلجنة القبول والتسجيل بمعهد التدريب السنوي بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض. وسوف نقدم لكم في هذا المقال وعبر موقع ثقفني رابط النتائج والمستندات المطلوبة عند المراجعة.

رابط الاستعلام عن أسماء المقبولات في الأمن العام jobs.sa

يتم الاستعلام عن المقبولين في الأمن العام إلكترونياً من خلال الدخول على رابط أبشر للتوظيف jobs.sa. وبعد الدخول يتم الضغط على أيقونة “استعلام نتائج الأمن العام نساء 1444”. بعد ذلك يتم إدخال رقم الطلب والاستعلام عن النتيجة.

المستندات المطلوبة عند المراجعة

طباعة نموذج موعد المراجعة عبر منصة أبشر وإحضار نتيجة القبول. إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد 2 نسخة منها. عدد 6 صور شخصية حديثة ملونة مقاس 4*6. نسخة من سجل الأسرة لوالد المتقدمة والمتضمن اسم والدة المتقدمة. نسخة من سجل الأسرة للمتقدمة حال كونها متزوجة. صورة من الورقة الخاصة بالعنوان الشخصي. أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وعدد نسختين طبق الأصل. أصل الشهادات الإضافية والتي تم تسجيلها عبر منصة أبشر. السجل الأكاديمي للشهادات الإضافية ونسختين مصدقة طبق الأصل. نسخة لنتيجة اختبار القدرات. شهادة المعادلة لمن حصلت على الشهادة من خارج المملكة. إحضار رخصة القيادة إن وجدت. ملف لحفظ المستندات المطلوبة.

لن يسمح بدخول مرافقين مع المرشحة لهذه الوظائف عند إجراء المقابلة الشخصية ومطابقة المستندات. وقبول المتقدمة مبدئياً لا يعني القبول النهائي وسوف يتم استبعاد من يوجد لديه اختلاف في البيانات عند المطابقة. كما يمنع استخدام الجوال والتصوير داخل لجان القبول.