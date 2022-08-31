نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا يحدث عندما تصبح متخلفًا عن سداد التمويل الشخصي وما العواقب؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن أن يكون لحالات التخلف عن سداد أي تمويل شخصي سريع تأثير شديد على العملاء. وذلك لأن أي بنك يستخدم مجموعة من الإرشادات المحددة مسبقًا عند التعامل مع المتعثرين. على أقل تقدير، قد يجد المقترضون أنفسهم مدرجين في قائمة المتعثرين عن سداد القروض. مما يجعل من الصعب الحصول على المزيد من القروض. في أسوأ الأحوال، قد يتم الاستيلاء على الأصول التي تعهدوا بها من قبل المُقرض، وقد يواجهون إجراءات قانونية. تؤثر حالات التخلف عن السداد على درجة الائتمان الخاصة بك بطريقة ليست جيدة.

أولا، ما هي درجة الائتمان؟ هي رقم يشير إلى الجدارة الائتمانية للمقترض. أي أنه مقياس لمدى احتمالية قيام المقترض بسداد القرض، بناءً على السجل السابق لسداد التمويل. تستخدم البنوك درجات الائتمان كطريقة لتحديد ما إذا كان بإمكانها إقراضك ومقدارها. كلما كانت درجة الائتمان الخاصة بك أفضل، زادت فرصك في الدفع!

ما هي سبب أهمية درجة الائتمان عند طلب تمويل شخصي

يمكن أن يساعدك الحصول على درجة ائتمانية جيدة بأكثر من طريقة. بالنسبة للمبتدئين، تعني درجة الائتمان الجيدة سهولة الوصول إلى تمويل شخصي سريع بدون كفيل أو بدون تحويل راتب، وبأسعار فائدة وشروط أفضل، والاشتراك في أفضل بطاقات الائتمان وما إلى ذلك.

من ناحية أخرى، يمكن أن تؤدي درجة الائتمان السيئة إلى صعوبات في الحصول على قروض بالمستقبل. من أسعار الفائدة المرتفعة، والمزيد من متطلبات التوثيق، إلى الرفض التام لطلب التمويل. يتطلب الأمر الكثير من الجهد لكسر دورة الائتمان السيئة.

في حين أن درجة الائتمان السيئة تعني صعوبات في الحصول على مزيد من الائتمان، فإن النتيجة الأكثر ضررًا للتخلف هي فقدان السيطرة على ملكية أصول الفرد. يتولى المقرض السيطرة على الأصول الممنوحة كضمان، وفي حالة عدم وجود أي وسيلة أخرى للسداد من المقترض، يقوم ببيع الأصل في السوق لاسترداد مبلغ القرض. يسمى هذا الموقف بحبس الرهن، ويسمى فعل البنك الذي يسيطر على الأصل إعادة الحيازة. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يحتفظ المقترض بالسيطرة على الأصول، ويحاول سداد القروض ببعض الامتيازات مثل معدل الفائدة المنخفض، والمدة الممتدة، إلخ عن طريق إعلان الإفلاس. قد يكون هذه النتيجة موجهه للشركات وليس الأفرا في بعض الدول. كل من هذه يمكن أن تضر بشدة المقترضين ماليا لسنوات، وفي حالة الإفلاس، حتى عقد من الزمان.