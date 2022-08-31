قياس التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين إلكترونيًا

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عمر شويل - جدة عمليات البحث في جوجل تمحورت حول مركز قياس من اجل التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين للحصول علي رخصة معلم التربية الخاصة بمنتسبي وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن للجميع الدخول علي البوابة الإلكترونية التابعة إلي المركز الوطني للقياس والتقويم علي شبكة المعلومات الدولية الإنترنت من اجل التقديم على الرخصة المهنية للمعلمين كما هو موضح لكم متابعي موقعنا الإخباري ثقفني اسفل هذه التدوينة.

يتكون اختبار الرخصة المهنية من اختبار تربوي عام حيث يشارك فيه جميع المعلمين الرجال من ثم بعد الانتهاء من الاختبار الاول يأتي دور اختبار التخصصي الذي يهتم بالمفاهيم المتعلقة بالتخصص والذي يعتمد على قياس مدى تحقق المعايير التخصصية للمتقدم على الرخصة المهنية للحصول عليها بكل سهولة ويسر لهذا سوف نستعرض معاكم آلية التقديم للاختبار بشكل مبسط وميسر للجميع الراغبين في الالتحاق به

قياس التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

نستعرض مع حضراتكم متابعينا الكرام طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين بالخطوات التفصيلية اللازمة من اجل التقديم بشكل الكتروني عن طريق موقع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي علي شبكة الإنترنت كما هو موضح لكم بالنقاط التالية.

الدخول علي نظام الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

كتابة ( اسم المستخدم + كلمة المرور ) داخل الحقول المخصصة لذالك.

النقر علي أيقونة تسجيل دخول.

الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية من ثم نختار الاختبارات.

النقر علي زر سجل الآن.

اختيار الاختبار الذي ترغب التسجيل فيه.

سوف يتم تحويلك إلي المركز الوطني للقياس اختبار المعلمين والمعلمات لاستكمال باقي مراحل التسجيل.

قم بتعبئة بياناتك بشكل صحيح وقم باختيار التخصص المسجل في نظام الرخص المهنية من ثم.

الضغط علي أيقونة تسجيل.

قدمنا لكم رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين حتي يتمكن جميع شاغلي الوظائف التعليمية في المملكة العربية السعودية من التسجيل في الاختبارات لمعرفة مواعيد بدأها بشكل الكتروني للحصول علي رخصة معلم بعد الانتهاء من تلك الاختبارات في جميع فروع مركز قياس للتقويم والتدريب المنتشرة في العديد من المحافظات بالأراضي الحجازية للعمل في التدريس في وزارة التربية والتعليم السعودية.

علما بان مدة صلاحية الرخصة المهنية هي خمسة سنوات من تاريخ منذ ظهور النتائج حيث يمكن لجميع المعلمين والمعلمات العمل بها كمستند رسمي للتقديم في العديد من الجهات الحكومية التابعة للوزارة، حيث يستوجب علي الجميع اجتياز اختبار الرخصة المهنية لاستخراج الرخصة لاستكمال باقي مراحل التقديم علي الوظائف التعليمية التي يتم الإعلان عنها علي منظومة جدارة الإلكترونية.