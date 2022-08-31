نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد صدور نتائج الأهلية.. اعتراض حساب المواطن وموعد صدور الدفعة 58 لشهر سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعتراض حساب المواطن، الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، يردون أن يحصلوا على أية دعم من أجل التحسين من معيشتهم بشكل أفضل من الحالي، ويعتبر برنامج حساب المواطن، واحد من أهم البرامج التي تقد الدهم لهؤلاء المواطنين، ولن يجب أن يكون حالته الاجتماعية مطابقة للشروط، كما أن يتم تحديد مبلغ الدعم على أساس البيانات والمعلومات الخاصة بكل شخص، ولكن بعد أن يتم صرف الدعم نجد أن بعض المواطنين يريدون أن يعترضوا على مبلغ الدعم.

اعتراض حساب المواطن

يحق لكافة المستفيدين من برنامج حساب المواطن القيام بتقديم اعتراض، ولا هناك أي مشكلة تعود عليهم بسبب ذلك، حيث أن طلب الاعتراض بيتم قبوله بعد أن يتم مراجعة كافة الأوراق والبيانات الخاصة بصاحب الاعتراض.

فعند ظهور النتائج الخاصة بصرف الدعم يبدأ المستفيدين ينقسموا. فهناك من يكون مرتضي، وهناك فصيل آخر يرى أن مبلغ الدعم غير مناسب له. فيقوم بتقديم اعتراض.

ونجد أن الدفعة 58 تستطيع أن تحصل على الدعم، حيث إنه سوف يتم صرف الدعم حتى الأحد 11 سبتمبر المقبل لعام 2022، فنجد أن عدد المستفيدين لهذا الشهر قد وصل لنحو 10 مليون مواطن.

كيفية تقديم اعتراض

في البداية علينا أن نقوم بالدخول على الموقع الخاص بمنصة حساب المواطن، ثم نقوم بالانتقال للصفحة الرئيسية من أجل القيام بتسجيل الدخول، حتى يمكننا أن نقدم الاعتراض.

بعد ذلك نقوم بالذهاب على أيقونة دراسة الأهلية، والتي سوف ينسدل منها قائمة، علينا أن نختار منها دراسة الأهلية.

بعد ذلك علينا أن نوضح السبب لذلك، فنقوم باختيار أيقونة السبب، ثم نضغط على أيقونة غير مؤهل.

علينا أن ننتقل بعد ذلك نحو أسباب عدم الاستحقاق، فنقوم بالذهاب علي عدم الاستحقاق للعائل.

وهنا نقوم بالذهاب على أيقونة تقديم اعتراض، والتي سوف نجدها أسفل الصفحة التي أمامنا.

بعدها علينا أن نقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة شديدة.

ثم نقوم بإدراج جميع المستندات من أجل إكمال طلب الاعتراض.

وبعد الانتهاء من ذلك تماماً نقوم بالذهاب على أيقونة تسجيل الاعتراض.

في نهاية هذا المقال قدمنا لكم كيفية الاعتراض على عدم الأهلية حساب المواطن، حيث إنه سوف يساعدكم في الحصول على كافة المعلومات التي تحتاجون لها من أجل معرفة كيفية تقديم اعتراض حساب المواطن.