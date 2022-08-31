نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد صدور نتائج الأهلية.. استعلام حساب المواطن برقم الهوية نفاذ وطريقة التواصل مع خدمة العملاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة على المواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم المالي الشهري المقدم من المملكة القيام بالاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية عبر بوابة نفاذ، حيث يعد البرامج أحد الطرق المتبعة من جانب السعودية لتقديم المساعدة اللازمة لعدد من فئات الشعب السعودي الذين هم بحاجة إلى المساعدة، حيث دائماً ما تحرص المملكة على توجيه كافة أوجه المنافع لكل من يستوفي الشروط الخاصة بالبرنامج والتي نتعرف عليها بالتفصيل خلال مقالنا اليوم بعد أن تم تحديدها بشكل رسمي للتعرف على مدى استحقاق الأشخاص المتقدمين للحصول على الدعم.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية نفاذ

تم إتاحة الاستعلام الإلكتروني أمام المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم المالي المقدم من برنامج حساب مواطن، حيث يتم الاستفسار عن الحساب بواسطة رقم الهوية للمواطن عبر بوابة نفاذ، ويتم ذلك وفقاً للخطوات التالية:

الانتقال إلى الموقع الرسمي لحساب مواطن عبر شبكة الإنترنت.

يتم تسجيل الدخول والضغط على النفاذ الوطني.

يتم تدوين البيانات المطلوبة وهي ( الاسم وكلمة المرور ورمز التحقق المرسل في رسالة للهاتف، ورقم الهوية).

يتم الدخول إلى تبويب دراسة الأهلية.

يلاحظ ظهور بيانات حول الشخص المستعلم عنه.

شروط التسجيل في حساب مواطن

تم تحديد بعضاً الشروط والضوابط الخاصة باستحقاق الأشخاص للدعم المالي والمساعدة من البرنامج، فقد تم وضعها من جانب حكومة المملكة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وفيما يلي الشروط:

الشخص المتقدم للتسجيل لابد من أن يكون سعودي الجنسية وحسن السير والسلوك.

الشخص المتقدم للتسجيل لابد من أن يكون سعودي الجنسية وحسن السير والسلوك. لابد وأن يكون الشخص الراغب في التسجيل دائم الإقامة بالسعودية.

وثيقة توضح الوضع الاجتماعي للشخص المتقدم.

بلوغ عمر الشخص المتقدم 18 عام فأكثر.

لديه حساب بنكي ساري.

صحة البيانات المدخلة أثناء التسجيل الإلكتروني مع ضرورة توفير مستندات رسمية تؤكدها.

مستند يثبت الراتب الشهري في حال العمل.

عدم تجاوز دخل الشخص المتقدم 20 ألف ريال سعودي.

في حالة كون المواطن المتقدم يدرس بالجامعة لابد من توفير إفادة بإقامته داخل السكن الجامعي.

الرقم المجاني الموحد لحساب مواطن

تم تحديد رقم مجاني موحد خاص بحساب مواطن وهو 19912، حتى يتمكن الأشخاص الراغبين في الاستفادة من البرنامج والمساعدات المالية المقدمة من خلاله بطرح الاستفسار عن كل ما يخصه لتيسير عملية التقديم، حيث يتم التواصل مع خدمة العملاء التي تقوم بدورها على أكمل وجه في الإجابة على كافة الاستفسارات الموجه من المواطنين.