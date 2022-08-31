نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات انشاء حساب في منصة مدرستي للعام الدراسي الجديد 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي التعليمية، قد يهتم الكثير من أولياء الأمور بمعرفة مصير المنصة بالنسبة للعام الدراسي الجديد 1444، وذلك بعد عودة المدارس في المملكة بالشكل الطبيعية وبنظام الحضور، ولكن بالطبع سوف تستمر المنصة وسوف تعمل بشكل تكميلي بجانب المدرسة وهذا متأكدة بالفعل وزير التعليم في السعودية، وسوف نتعرف على تفاصيل التسجيل على المنصة بالنسبة للعام الجديد وذلك من خلال السطور القادمة.

مصير منصة مدرستي من العام الدراسي الجديد 1444

منصة مدرستي استمرت لمدة عامين وقدمت أفضل الخدمات التي كان يحتاج إليها كل طالب وطالبة أثناء هذه الفترة، فقد أتاحت لهم متابعة الدروس بشكل كامل صوت وصورة ، ومعرفة المناهج الدراسية الخاصة بكل المراحل التعليمية، مع عمل بعض الاختبارات النهائية اون لاين وذلك لتقييم الطلاب بشكل كامل وعلى جميع الطلاب الحضور لاجتياز الاختبار، كما تعلم نتيجة الاختبار أيضًا على المنصة، ولكن ماهو مصير هذه المنصة في هذا العام الدراسي الجديد1444، وبعد الإعلان عن عودة المدارس رسميًا بنظام الحضور فهل سوف تتوقف عن العمل، وهذا السؤال كانت الإجابة عليه من خلال ما صرح عنه وزير التعليم السعودي، أن هذه المنصة من أعظم المنصات التي حققت نجاحًا باهرًا خلال فترة قصيرة من الزمن، وسوف تستمر للأبد ولا يمكن توقفها وسوف تكون مكملة مع ما تقدمه المدرسة من خدمات، واي أقاويل أو اشاعات عن توقف المنصة ماهي إلا أقاويل كاذبة.

خطوات انشاء حساب في منصة مدرستي

حتى يتم الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها هذه المنصة لجميع الطلاب، لابد من التسجيل في حساب المواطن، ولذلك يمكنكم اتباع الخطوات الآتية: