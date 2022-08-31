صرف معاش الضمان المطور بالزيادة “شهر سبتمبر” استعلم برقم الهوية الآن

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عمر شويل - جدة ينتظر المستفيدين من معاش الضمان الاتماعي المطور نزول الدفعة الجديدة لشهر سبتمبر في حساباتهم البنكية خاصة بعد إعلان الزيادة الجديدة التي تم إعلانها مؤخراً، فمن المتعارف عليه أن صرف الضمان الاجتماعي يكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وسيستمر تلقي طلبات التسجيل حتى 30 أكتوبر القادم.
موعد صرف الضمان الاجتماعي شهر سبتمبر 2022
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور سيكون في الأول من شهر سبتمبر 2022، موضحاً أنه سيتم إيداع الدفعات في الحسابات البنكية للمستفيدين بعد التأكد من أستحقاقهم لها، وأكدت الوزارة أيضاً أن التسجيل مستمر حتى 30 أكتوبر وفي إمكان المزيد من المواطنين الاستفادة من الضمان المطور خاصة بعد الزيادة الأخيرة.
زيادة معاش الضمان الاجتماعي 2022
أعلنت وزارة الموارد البشرية أوخر شهر أغسطس 2022 زيادة رواتب معاش الضمان الاجتماعي المطور وذلك بنسبة 20% لعائل الأسرة، و96% للأفراد التابعين، مؤكداً أنه في إمكان المستفيدين الآن الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي من خلال رقم الهوية الوطنية.
خطوات الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي برقم الهوية
سنوضح لكم الآن الخطوات التي يجب الإلتزام بها للاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي المطور وهي:
- الدخول على الموقع الرسمي الضمان الاجتماعي المطور الجديد.
- الضغط على الاستعلام عن معاش الضمان المطور.
- إدخال اسم المواطن المستفيد رباعي.
- إدخال رقم الهوية الوطنية، سارية المفعول.
- تحديد الدفعة “بتحديد الشهر”.
- الضغط على زر الاستعلام.
أرقام التواصل مع الضمان الاجتماعي المطور
هناك عدة طرق للتواصل والاستعلام عن صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور وهي:
- البريد العادي: 12484
- الرقم الموحد للضمان الاجتماعي: 19911
- رسائل البريد الإلكتروني: [email protected]
شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور 1444
- أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويقيم في السعودية.
- تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للأبناء.
- الإلتزام ببرنامج التدريب والتوظيف للأفراد القادرين على العمل.
- عدم الإقامة في إحدى دور الإيواء التابعه للحكومة شرط اساسي للاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي.
- يقل الحد الأدني لرواتب المستفيدين عن 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة.
- الضمان الاجتماعي مقدم للأرامل والمطلقات والأيتام ولذوي الاحتياجات الخاصة بالسعودية.
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