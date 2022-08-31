نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف معاش الضمان المطور بالزيادة “شهر سبتمبر” استعلم برقم الهوية الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر المستفيدين من معاش الضمان الاتماعي المطور نزول الدفعة الجديدة لشهر سبتمبر في حساباتهم البنكية خاصة بعد إعلان الزيادة الجديدة التي تم إعلانها مؤخراً، فمن المتعارف عليه أن صرف الضمان الاجتماعي يكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وسيستمر تلقي طلبات التسجيل حتى 30 أكتوبر القادم.

موعد صرف الضمان الاجتماعي شهر سبتمبر 2022

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور سيكون في الأول من شهر سبتمبر 2022، موضحاً أنه سيتم إيداع الدفعات في الحسابات البنكية للمستفيدين بعد التأكد من أستحقاقهم لها، وأكدت الوزارة أيضاً أن التسجيل مستمر حتى 30 أكتوبر وفي إمكان المزيد من المواطنين الاستفادة من الضمان المطور خاصة بعد الزيادة الأخيرة.

زيادة معاش الضمان الاجتماعي 2022

أعلنت وزارة الموارد البشرية أوخر شهر أغسطس 2022 زيادة رواتب معاش الضمان الاجتماعي المطور وذلك بنسبة 20% لعائل الأسرة، و96% للأفراد التابعين، مؤكداً أنه في إمكان المستفيدين الآن الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي من خلال رقم الهوية الوطنية.

خطوات الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي برقم الهوية

سنوضح لكم الآن الخطوات التي يجب الإلتزام بها للاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي المطور وهي:

الدخول على الموقع الرسمي الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

الضغط على الاستعلام عن معاش الضمان المطور.

إدخال اسم المواطن المستفيد رباعي.

إدخال رقم الهوية الوطنية، سارية المفعول.

تحديد الدفعة “بتحديد الشهر”.

الضغط على زر الاستعلام.

أرقام التواصل مع الضمان الاجتماعي المطور

هناك عدة طرق للتواصل والاستعلام عن صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور وهي:

البريد العادي: 12484

الرقم الموحد للضمان الاجتماعي: 19911

رسائل البريد الإلكتروني: [email protected]

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور 1444