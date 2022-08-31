نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مبلغ فائض التأمين لاسيج عبر eservices.acig.com.sa للدرع العربي عبر der3.com في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك تساؤلات كثيرة حول مبلغ فائض التأمين الذي تقدمه شركات التأمين الكبرى، والتي تقوم بمنح العملاء التابعين لها ببعض العروض، ويقسم المبلغ الفائض ما بين العميل والشركة نفسها ويمكن لكل العملاء الاستعلام عن مبلغ فائض التأمين من خلال الخدمة الالكترونية التي تقدمها الشركة لعملائها، وذلك نعرضه لكم في السطور القادمة.

الاستعلام عن مبلغ فائض التأمين

قامت شركات التأمين السعودية بأكملها بإتاحة فرص للاستعلام عن الفائض التأميني من أجل تعامل أسهل مع العملاء.

بينما هذه الخدمات المقدمة تكون إلكترونية وذلك حسب ما جاء في المادة 70 للتعليمات الموجود في اللائحة التنفيذية.

كما انه قد قررت الهيئة منح حاملي الوثائق التأمينية 10 بالمائة من الفائض.

الاستعلام عن توزيع الفائض التأميني من أسيج

إن إعلان نسبة 10 بالمائة من المبلغ التأميني الفائض جعل الكثير يبحث عن طرق الاستعلام عن الفائض وخاصةً عملاء أسيج، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

أولا نقوم بالولوج الى الصفحة الرسمية لأسيج عبر شبكة الانترنت.

بعد ذلك اكتب الرقم التأميني الموجود على وثيقتك.

ثم قم بكتابة رقم هويتك.

بعد ذلك قومي بالدخول على زر البحث ليصلك كافة المعلومات الخاصة بالفائض.

الاستعلام عن فائض التأمين الدرع العربي

يمكنك من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بشركة الدرع العربي التعرف على الفائض التأميني الخاص بك، وذلك بالطريقة التالية:

أولا نقوم بالولوج الى الصفحة الرسمية لشركة الدرع العربي للتامين عبر شبكة الانترنت.

بعد ذلك اكتب كافة البيانات مثل رقم هاتفك.

ثم املأ رقم الوثيقة في مكانها.

بعد ذلك اكتب الرقم الحسابي.

الآن اكتب رقم هويتك.

بعد ذلك ستظهر أمامك حروف قم بكتابتها صحيحة.

ثم اضغط على كلمة التالي لتظهر لك كافة المعلومات الخاصة بالفائض التأميني لوثيقتك.

من أجل أن تحصل على الفائض التأميني الخاص بك والمقدم من شركة التأمين الدرع العربي؛ عليك بتسجيل كافة المعلومات المطلوبة في النموذج الخاص بالفائض التأميني.

في نهاية مقال الاستعلام عن مبلغ فائض التأمين فقد عرضنا عليكم طريقة الاستعلام على الموقع الالكتروني الخاص بشركة أسيج لكل العملاء بها، كما قدمنا طريقة الاستعلام لعملاء شركة الدرع العربي، وقدمنا أيضًا النموذج الذي يمكنك من الحصول على هذا الفائض.