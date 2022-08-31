نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الهيئة العامة للاحصاء 1444 التعداد السكاني 2022 النفاذ الوطني stats في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الهيئة العامة للاحصاء، يبحث عنه آلاف المواطنين السعوديين ويتم هذا عبر الموقع الرسمي الهيئة العامة للاحصاء النفاذ الوطني. وتعتبر هذه الأخيرة من أبرز الجهات المسؤولة عن التعداد السكاني بالسعودية وهي تهدف إلى إجراء الإحصاء بشكل سنوي في المملكة مرة كل عشرة سنوات، والهيئه العامه للاحصاء تجري عملها باتباع خطة محددة، بحيث تحرص على جمع البيانات الهامة الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية أيضا بشكل دقيق، وتم إنشاؤها تنفيذا لأمر المرسوم الملكي الذي صدر يوم 23-04-1391من المادة رقم 4، ولا شك في أن الراغبين في العمل في هذه المبادرة يبحثون عن طريقة التسجيل في التعداد السكاني 2022، والتي سنشرحها لكم من خلال الأسطر القادمة من المقال، ويتم هذا بطريقة إلكترونية فقد عبر النفاد الوطني stats gov sa.

التسجيل في الهيئة العامة للاحصاء

أصبح في إمكان المواطنين السعوديين التسجيل في الهيئة العامة للاحصاء من أجل المساهمة في عملية التعداد، وكل من يريد التسجيل من المواطنين يقوم بدخول رابط الهيئة العامة للاحصاء النفاذ الوطني stats gov sa، والإحصاء هو عملية هامة تقوم بها حكومة العديد من الدول من أجل معرفة العدد الكلي للسكان وهو أمر ضروري لا بد من القيام به، ومن أجل التسجيل في التعداد السكاني 2022 يتبع المتقدم الخطوات التالية:

أولا: ادخل إلى النفاذ الوطني الهيئة العامة للاحصاء

ثانيا: اختر تسجيل الدخول، ثم أضف كلا من اسم المستخدم وكلمة المرور مع البريد الإلكتروني

ثالثا: قم بالنقر على زر التحقق، ثم أنشئ حساب جديد، وستصلك رسالة إلى بريدك الإلكتروني ستجد فسها رابط ادخل من خلاله

رابعا: ستنتقل تلقائيا إلى صفحة الهيئة، وافق على المربعات الموجودة بالموقع، ثم اكتب كلمة المرور وقم بتأكيدها

خامسا: أضف بقية البيانات الشخصية المطلوبة، وهي الاسم والجهة ورقم الجوال والمسمى الوظيفي ثم انقر على زر الإرسال.

الهيئه العامه للاحصاء طرق التواصل

إن الهيئة العامة للاحصاء النفاذ الوطني 1444 وضعت أكثر من طريقة من أجل إتاحة الفرصة للمواطنين بالتواصل معها مباشرة. وهذا دون أن يتكلفوا عناء التنقل إلى المؤسسات، ويمكنهم التسجيل في الخدمات والاستعلام عن كل الأسئلة التي تشغلهم. وهذا إما من خلال رقم الهاتف 00966114014138، أو عبر رقم الفاكس 00966114059493، ويوجد أيضا رقم خدمة العملاء 920020081.

أهمية التعداد السكاني في السعودية 2022

إن التعداد الذي تجريه الهيئه العامه للاحصاء هو ركيزة أساسية وضرورية من أجل التمكن من رسم خطة مستقبلية منتظمة. وهذا كله يساهم في تحقيق الرؤية الرشيدة للمملكة العربية السعودية وفق منظورها للتطوير لسنة 2030. لذلك كل السكان السعوديين يجب عليهم المشاركة في التعداد السكاني 2022 لأنه بمثابة واجب وطني ومن خلاله يمكن التعرف على البيانات بشكل كامل من أجل رسم مستقبل أفضل.

وصلنا إلى نهاية مقال التسجيل في الهيئة العامة للاحصاء ، وهو من أكثر المواضيع شيوعا لدى الأشخاص السعوديين الذين يريدون التسجيل في الاحصاء السكاني 2022، وقد ذكرنا لكم كل الطرق التي يجب اتباعها من أجل إيصال البيانات بشكل صحيح فقط من خلال النفاذ الوطني stats gov sa.