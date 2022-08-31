نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدعم السكني للأرامل والمطلقات للحصول عليه بهذه الشروط المحددة لمواطني المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حددت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية عدة شروط خاصة ببرنامج الدعم السكني للنساء الأرامل والمطلقات والغير متزوجات المقدم لعام 1444هـ – 2022م، حيث أن هذه الخدمة من الخدمات العظيمة والخيرية المقدمة من قبّل الحكومة السعودية إلى مواطنيها الذين ليس لديهم سكن خاص بهم وهو يشمل عدة فئات ونختص بالذكر منهم فقط المرأة في بعض الحالات، وهي خدمة ساعدت الكثير من النساء في الحصول على مسكن تقوم بالعيش فيه مع أولادها وإعالتهم فيه.

الأوراق المطلوبة للحصول على الدعم السكني للنساء الأرامل والمطلقات والغير متزوجات 1444هـ

وضعت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية الأوراق والمستندات المطلوبة والتي من دونها لا يكتمل الطلب وتتمثل الأوراق في كل مما يلي:-

وثيقة تحتوي على مفردات الراتب الذي تحصل عليه المتقدمة في حالة أنها مرأة عاملة ويجب أن يكون مختوم من قبّل جهة العمل.

كما يجب تقديم سجل مدني خاص بالعائلة وفي حالة أن المرأة يتيمة فتقوم بتقديم الأوراق التي تثبت ذلك.

شروط الدعم السكني للأرامل

يشترط أن تكون المرأة الأرملة المتقدمة على الدعم السكني سعودية الجنسية.

كما يشترط أن تكون مقيمة قبل عام على الأقل في المملكة العربية السعودية

ويجب أن يكون ليس لديها أي سكن خاص بها سواء في تاريخ التقديم وحتى قبل التقديم بفترة عام على الأكثر.

من الضروري أن يكون لدى المرة مصدر دخل خاص بها ويجب أن تكون خالية من أي أصول بإمكانها توفير مسكن لها.

عدم استفادة المرأة من الدعم العقاري من قبل وفي حالة أنها أجنبية يجب أن يكون لديها أطفال من أب سعودي الجنسية.

شروط الدعم السكني للمطلقات

يجب أن تكون سعودية الجنسية ومقيمة في المملكة العربية السعودية بصفة دائمة.

يشترط أن يكون قد مرّ على طلاقها عامين على الأقل وتقديم ما يثبت ذلك.

كما يجب ألا يكون لديها أي سكن خاص بها ومسجل في الشهر العقاري قبل عام من وقت التقديم.

يجب أن يكون لديها مصدر دخل ويشترط ألا يكون لديها أي أصول تساعدها في الحصول على امتلاك مسكن خاص.

كيفية تقديم طلب الدعم السكني

التقديم للدعم السكني للأرامل والمطلقات في المملكه العربيه السعوديه لابد من اتباع هذه الخطوات