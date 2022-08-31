نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن الاستقدام من اندونيسيا إلى لسعودية لعام 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر العمال والعاملات الوافدون من إندونيسيا من أفضل العاملين في المملكة العربية السعودية وذلك لاختلاف واجباتهم عن غيرهم، واحترامهم للعادات وتقاليد المجتمع السعودي، حيث أن استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا وإثيوبيا مما سيسهم في خفض أسعار الاستقدام بنسبة تصل إلى 75٪، وقد تتراوح بين 8 إلى 12 ألف ريال سعودي، ويرجع ذلك إلى نقص المعروض من العمالة وتعليق الاستقدام من إندونيسيا منذ تسعة أعوام، حيث سيغطي فتح باب التوظيف من إندونيسيا وإثيوبيا 80٪ من احتياجات الأسر السعودية، وسيساهم في خفض الأسعار واستقرارها، حيث وقع وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي اتفاقية مع وزير العمل الإندونيسي محمد زكري في جاكرتا لاستئناف استقدام العمالة المنزلية الأندونيسية للمملكة العربية السعودية.

كيفية استقدام عامل اندونيسي 1444

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها توظيف العمال الإندونيسيين للعمل في المنزل، إما من خلال شركات التوظيف أو من خلال المواطن نفسه، وهي تتمثل في الآتي:-

التوظيف الإندونيسي بتأشيرة زيارة خاصة.

تحويلها من زيارة إلى سكن مع أهمية الحصول على خلاصة القيد.

يتم إرسال جواز سفر العاملة الإندونيسية وإرفاقه بالموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية السعودية ، ويتم إرسال نسخة من العاملة وجواز سفرها.

تتراوح التكلفة الإجمالية من 23 ألفًا إلى 17 ألفًا، والتي قد تصل في غضون أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

مدة التأشيرة ثلاثة أشهر ، ويمكن تمديدها بثلاثة أشهر أخرى.

يجب ألا يحمل المواطن اسم عامل مسجل، ولم يتم الإبلاغ عن هروب مطلقًا.

كيفية استقدام عاملة منزلية من خلال مكاتب الاستقدام

أتاح موقع مساند إمكانية التقدم بطلب لاستقدام عاملات منازل أندونيسيات في المملكة العربية السعودية بعد فترة انقطاع طويلة، حيث أعلنت الحكومة السعودية عن بدء استقدام العاملات الإندونيسيات من بلادهن للعمل في السعودية، وذلك لأن العمالة الأندوسية تعد من أهم وأفضل العمالة على مستوى العالم وكانت طريقة استقدام عاملة منزلية على النحو التالي:

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