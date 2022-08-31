نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تمويل الراجحي الجديد 2023 وأنواعه لجميع العملاء في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الراجحي الجديد 2023 متاح الآن لعملاء مصرف الراجحي من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية مصرف الراجحي من أفضل البنوك في المملكة، حيث تقدم البنوك العديد من الخدمات الممتازة مثل تقديم أنواع مختلفة من القروض والقروض لعملائها الكرام. يتميز تمويل هذا البنك بأنه متوافق مع الشريعة الإسلامية، وهو ميسور التكلفة ومتاح بسهولة.

تمويل جديد لمصرف الراجحي 2023

تمويل الراجحي الجديد هو نظام إقراض جديد يقدمه مصرف الراجحي، والذي يقدم مختلف برامج الإقراض والقروض لعملاء مصرف الراجحي، بغض النظر عما إذا كانوا مواطنين في المملكة العربية السعودية أو مقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف الراجحي إلى تعزيز وإنعاش اقتصاد المملكة من خلال الأموال التي يوفرها، وفيما يلي تفاصيل التمويل الجديد لشركة الراجحي:

نظام تمويل الراجحي الشخصي

تقدم الراجحي لعملائها الكرام النظام المالي الشخصي، وهو نظام مالي شخصي متوافق مع الشريعة الإسلامية. يقوم البنك بتزويد العميل به في غضون 30 دقيقة، وهو الوقت المخصص لجمع الأموال للإصلاح على سبيل المثال، بناء منزل، أو التحضير لحفل زفاف، أو دفع مصاريف تعليم الطفل، أو مواجهة نفقات غير مهمة، ويقدم هذا القرض حزمة قروض شخصية.

التمويل الشخصي (الوطنية).

مالية الدولة المرنة: هذا صندوق خاص للعملاء الذين هم على وشك التقاعد. حتى لو كنت على بعد أقل من خمس سنوات من التقاعد، فلا يزال بإمكانك الحصول على تمويل شخصي.

التمويل والعقارات، إنها طريقة قرض تضمن العقارات التي تمتلكها من أجل جمع الأموال اللازمة.

تمويل حتى الساعة 22:00، يمكنك التقدم بطلب للحصول على قروض مصرف الراجحي في أي فرع من فروع مصرف الراجحي من الساعة 9:00 صباحًا حتى 10:00 مساءً.

تمويل السيارات الجديد من الراجحي

يقدم الراجحي أيضًا تمويلًا جديدًا للسيارات، مما يتيح للعملاء الاختيار بين حلول التقسيط أو تأجير السيارات حتى لو كان المستفيد عميل تحويل رواتب إلى بنوك أخرى، يمكنه الاستفادة من حلول تمويل السيارات التي يقدمها مصرف الراجحي وخدمات تمويل السيارات التي يقدمها الراجحي على النحو التالي:

تمويل شراء سيارة بالتقسيط، في حين يتميز هذا التمويل بآجال استحقاق مواتية ومعدلات عائد تنافسية.

تمويل إيجار السيارة بغرض التملك، وهو صندوق يسمح للمستفيدين بتلقي أموال تصل إلى 2 مليون ريال سعودي. يمكن التمويل بدون دفعة أولى.

تأمين سيارتك، ويغطي تأمين الراجحي للسيارات أضرار السيارة والتعويضات التي يتكبدها الآخرون نتيجة تلف السيارة.

عروض ومكافآت السيارات من مصرف الراجحي.

التمويل العقاري الجديد من الراجحي

يقدم مصرف الراجحي مجموعة واسعة من منتجات التمويل العقاري لتلبية احتياجات عملائه، سواء كانوا يتطلعون إلى شراء عقار جديد، أو إعادة تمويل أو إعادة هيكلة ديونهم الحالية للتمويل العقاري، أو شراء عقار استثماري، كالآتي:

التوافق مع الشريعة الإسلامية.

زيادة الخصوصية السكنية

مدخرات رأس المال.

كيفية التقديم على تمويل الراجحي

يرجى اتباع الخطوات أدناه حول كيفية التقدم بطلب للحصول على تمويل الراجحي:-