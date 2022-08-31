نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن الدفعة 58 صفر 1444 شهر سبتمبر 2022 (موعد الصرف) في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم الكثير من مستفيدي برنامج حساب المواطن لمعرفة موعد صرف الدعم للدفعة 58 ليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر لعام 2022م، حيث يعد البرنامج هو أحد الخدمات العظيمة التي تم تقديمها من قبّل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والذي ساهم في مساعدة الكثير من المواطنين الذين يحتاجون إلى مساعدة حتى يتم تحسين مستوى معيشتهم الصعبة ويتم صرف الراتب شهريًا للفئات المستحقة والمستفيدة من البرنامج.

ما هو موعد صرف الدعم للدفعة 58؟

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف دعم برنامج حساب المواطن للدفعة 58 والذي من المقرر أن يكون في يوم الأحد الموافق الحادي عشر من سبتمبر لعام 2022م أي الذي يوافق بالتقويم الهجري في يوم الخامس عشر من شهر صفر لعام 1444هـ، ولكن يجب علينا إعلامكم بأنه إذا صادف يوم صرف الراتب يوم الجمعة أو يوم السبت فيتم تأخيره أو تقديمه ليوم حيث أنهما يومي عطلة رسمية أسبوعية في السعودية.

خطوات الاستعلام عن برنامج حساب المواطن للدفعة 58

للاستعلام عن استحقاق برنامج حساب المواطن للدفعة 58 يجب أن يقوم المستعلم باتباع الخطوات التالية:-

قم بالدخول على رابط موقع حساب المواطن الإلكتروني عبر الإنترنت ويمكنك الحصول على الرابط من خلال موقع الوزارة.

ثم قم بالنقر على زر “تسجيل الدخول” ويتم الدخول بواسطة رقم الهوية الوطنية الشخصية وكتابة اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الدخول ويتم إدخالك إلى صفحة تحتوي على كل البيانات الخاصة بك على موقع الوزارة بخصوص برنامج حساب المواطن ويمكنك الاستعلام عن أي شيء تريده.

إيداع دعم برنامج حساب المواطن للدفعة 57

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أنه في يوم العاشر من شهر أغسطس الجاري قد تم إيداع مبلغ 3.6 مليار ريال سعودي للدفعة 57 لكل الطلبات المتقدمة، وبلغ عدد الفئات المستفيدة من البرنامج لهذه الدفعة حوالي 10.9 مليون مستفيد سعودي ووصل إجمالي المبلغ الذي دفعه البرنامج للمستفيدين حوالي أكثر من 127 مليار ريال سعودي.