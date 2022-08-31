نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم راتب استحقاق برنامج ساند وموعد صرف ساند 1444هـ في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية بمعرفة موعد صرف ساند 1444هـ ومدى استحقاقه وأهليته للمبلغ المقدم من برنامج “ساند”، حيث أن مبلغ ساند هو خدمة قدمتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ومساندتهم في عمل مشاريعهم التي يرغبون في عملها وليس لديهم المال الكافي الذي يدعمهم كما أنها تقدم مبالغ مالية للأشخاص الفقيرة ومحدودة الدخل للحصول على احتياجاتهم الأساسية.

موعد صرف ساند 144هـ في المملكة العربية السعودية

لم تكشف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن الموعد الرسمي لصرف راتب ساند للشهر المقبل لعام 1444هـ – 2022م ولكن حددت أنه سيكون في بداية الشهر وفي حالة أن موعد الصرف صادف يوم الجمعة يتم تقديمه إلى يوم الخميس وإذا صادف يوم السبت فيتم تأخيره ليوم الأحد حيث أن يومي الجمعة والسبت هما يومي عطلة رسمية أسبوعية في السعودية.

كم راتب استحقاق برنامج ساند؟

وضعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية قيمة مبالغ مالية يتم صرفها للمواطنين لمساعدتهم ضد البطالة ويبدأ أول راتب شهري من 2 آلاف ريال سعودي ويزداد الراتب تدريجيًا حتى يصل إلى 9 آلاف ريال سعودي.

شروط استحقاق راتب ساند لعام 1444هـ

ووضعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية عدة شروط حتى يتم تحديد الشخص المستحق للراتب ومن أبرز شروط الاستحقاق ما يلي:-

يتم تقديم راتب ساند الشهري إلى المواطنين السعوديين فقط والذين يقيمون بصفة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.

يشترط ألا يزيد عمر المتقدم على راتب ساند عن 60 عام لأنه هو السنة المخصصة للتقاعد.

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على راتب ساند يعمل في أي قطاع خاص فقط داخل المملكة العربية السعودية.

شروط راتب ساند للنساء العاطلات 1444هـ