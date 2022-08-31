نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث قائمة وجبات ماكدونالدز… وجبات وأسعار ماكدونالدز السعودية 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تتميز مطاعم ماكدونالدز بالطعم الجميل والمميز والفريد عن باقي المطاعم الأخرى، كما أن تلك المطاعم تتميز بشهرة واسعة في العالم كله، وبكثرة تلك المطاعم نجد ان الطعم بكل تلك السلاسل فإن الطعم موحد، هذا بالاضافه الي ان ماكدونالدز يتمتع بواجباته التي يتم تقديمها للأطفال والتي تحتوي على الألعاب وهذا ما يؤدي إلى جعل ماكدونالدز محط اهتمام كثير من الاشخاص خارج وداخل العالم العربي، وفيم يلي سنعرض عليكم قائمة وجبات ماكدونالدز وأسعارها لعام 2022.
وجبات ماكدونالدز في السعودية
- يتمتع ماكدونالدز بالوجبات المتعددة و الرائعه واللذيذه، كما أن المطعم يتميز بشهرة واسعة، كما أن وجبات ماكدونالدز كثيرة ولذيذة، لهذا يذهب الكثير من الأشخاص إلى فروعه لما تقدمه به من اطعمة لذيذة، وليس فقط للوجبات ولكن للحلويات ايضا.
- كما أن سلسلة مطاعم ماكدونالدز هي المنافس الأكبر للعديد من المطاعم الاخرى وهذا ما يجعلها متألقة دائما في الاسواق.
- هذا بالاضافة إلى العروض التي يقدمها في الكثير من الأوقات وهذا يجعل تلك السلاسل محببة للكثير منهم.
- ومن الوجبات التي تتمتع بشهرة واسعة هذه الأيام بين الناس هي وجبة تشيكن ماسالا باتيس، ماك روب كما أن هذه الوجبات حازت على اعجاب الكثير من الأشخاص.
اسعار وجبات ماكدونالدز الجديدة
فيما يلي سوف نقوم بتوضيح أسعار الوجبات المتعددة التي يقدمها ماكدونالدز وهذا حسب التغييرات الجديدة التي وجدناها في الأسواق، وتكون الأسعار كالآتي:
- اولا من الوجبات المشهورة ذات السيط الواسع هي وجبة تشيكن ماكدونالدز بايتس ويصل سعرها إلى 9 ريال سعودي.
- أما بالنسبة لوجبة تشيكن ستريبس فيصل سعرها إلى عشرة ريال سعودي.
- وتتوفر وجبة ليتل تيستى تشيكن فيبلغ سعرها 18 ريال سعودي.
- في حين أن وجبة دبل تشيز وصل سعرها إلى 18 ريال سعودي.
- أما وجبة بيري بيري دجاج الحجم المتوسط فيصل سعرها إلى تسعة عشر ريال سعودي.
- كذلك فـ وجبة تسع قطع ناجتس وسط فبلغ سعرها ستة وعشرون ريال سعودي.
- في حين أن وجبة ماك رويال الحجم المتوسط فوصل سعرها إلى سبعة وعشرون ريال سعودي.
- اما بالنسبة الى وجبة ماك عربي الوسط فوصل سعرها أيضا إلى سبعه وعشرون ريال سعودي.
- بجانب أنه وبالنسبة إلى الحلويات فنرى أن الحلوى بنكهة الشيكولاتة السوداء وصل سعرها إلى 11.5 ريال سعودي.
- في حين أن ايس كريم ماكدونالدز بنكهة الفراولة سعرها 11.5 ريال سعودي.
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