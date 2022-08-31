نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث أخبار الضمان الاجتماعي… تعرف على موعد صرف المعاشات وشروط تسجيل الاعتراضات والمستجدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث أخبار الضمان الاجتماعي… تعرف على موعد صرف المعاشات يعتبر نظام الضمان الاجتماعي المطور هو أحد أنظمة الدعم الاجتماعي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للمواطنين الفقراء والمحتاجين، ومساعدتهم في تحمل أعباء المعيشة، وتحسين الحالة المعيشية والعمل على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بينهم وبين باقي طبقات المجتمع، وسوف نتعرف على أهم اخبار الضمان الاجتماعي، وكذلك شروط تسجيل المستجدين به تابعوا معنا.

الشروط الواجب توافرها في المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور

تم وضع بعض الشروط والأحكام للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي المطور وهي:

أن يكون المستفيد حامل للجنسية السعودية.

أن يكون مقيم بالمملكة.

يتم إستثناء المرأة غير سعودية ولكن متزوجة برجل سعودي.

كما يتم استثناء أيضا المرأة المطلقة والارملة الغير سعودية ولكن لها أبناء سعوديين.

أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية المتزوجة برجل غير

سعودي يتم استثنائها أيضا.

ذوي الإعاقة والأيتام حاملي بطاقات التنقل.

عدم إقامة المستفيد في أي دور رعاية، أو مراكز الإيواء التي ترعاها الدولة.

عدم امتلاكه أصول ذات قيمة عالية.

شروط تسجيل المستجدين في الضمان الاجتماعي المطور

من أهم الشروط الواجب توافرها في المستفيدين الجدد الملتحقين بنظام الضمان الاجتماعي المطور:

يقل الدخل الصافي للأسرة أو الفرد الأعزب عن الحد المانع للضمان الاجتماعي، أو الحد الأدنى لقيمة المعاش وهي 1100 ريال للأسرة، و 550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة شرط إقامتهم في نفس المسكن.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

لكي يستطيع المستفيدين من التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والاستفادة بالدعم المقدم من خلال شبكة الإنترنت، هناك بعض الخطوات اللازمة التسجيل به وهي: