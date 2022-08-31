نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرامة الأراضي الغير مسورة في السعودية 1444 ومراحل تطبيقها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، عن عدد من القرارات المتعلقة بتضمين الأراضي المملوكة للمواطنين، وهي مبادرة من وزارة الشؤون البلدية في المملكة العربية السعودية، تهدف إلى توعية مواطني المملكة بضرورة الاهتمام بمظهر أرضهم لتتناسب مع ممتلكاتهم بناية تتجاوز المنطقة، حيث يوفر الحماية من التعدي على الأراضي والممتلكات من خلال التسييج.

الأراضي الغير مسورة

هذه غرامة مالية معتمدة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية (ممثلة بوزارة الحكم المحلي والشؤون الريفية) لدفع غرامات لكل من لا يشرع في تسوية على أرضهم وهي الأرض البيضاء، وتم تخصيصه للاستخدام الحضري فقط ولا يمكن استخدامه للاستثمارات الحضرية أو الزراعية، في حين يأتي ذلك بعد إعلان سابق للوزارة أكدت أنها ستدفع غرامات مالية لكل المواطنين الذين لا يلتزمون بهذا القرار.

كم تبلغ الغرامة عن أرض غير مسورة في المملكة العربية السعودية 1444

فرضت وزارة الحكم المحلي في المملكة العربية السعودية غرامة مالية لعدم الامتثال لقرار التسوية بدفع 100 ريال للمتر. كما أشارت في القرار إلى أن تنفيذ القرار سيتم في خمس مدن كمرحلة أولى. خمس من تلك المدن هي:

مدينة الرياض.

مدينة مكة.

مدينة جدة.

المدينة المنورة.

مدينة الدمام.

ماهي مراحل تطبيق رسوم الأراضي المسورة

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية أربع مراحل لدفع تكاليف تطوير الأراضي ويمكن التمييز من هذه المراحل المحددة:-

المرحلة الأولى من سياج الأرض: قررت وزارة المملكة العربية السعودية بدء المرحلة الأولى على أرض تقدر مساحتها بأكثر من 10000 متر مربع.

المرحلة الثانية من السياج الأرضي: أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء المرحلة الثانية من السياج الأرضي. وهي مخصصة لأصحاب الأراضي التي تزيد مساحتها عن 10000 متر مربع إذا كان هناك مالك واحد فقط وهناك مخطط معتمد من البلدية.

المرحلة الثالثة لسياج الأرض: تم تحديد المرحلة الثالثة من مشروع سياج الأرض السعودي وتشمل الخطط المعتمدة من قبل السلطات العامة لأصحاب الأراضي التي تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع.

المرحلة الرابعة من احتواء الأراضي: وهي المرحلة الرابعة وهي تحديد تنفيذ المشاريع على أكثر من 10000 متر مربع من الأراضي في مدينة واحدة.

الموعد النهائي الضريبي للأرض المسيّجة

أشارت الهيئة المسؤولة في المملكة العربية السعودية ممثلة بالإدارة العامة للعقار، إلى مواعيد سداد رسوم الأراضي المسيجة على النحو التالي: