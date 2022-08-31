نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الحكومة الرقمية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الشهادة الجامعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن هيئة الحكومة الرقمية من خلال موقعها الإليكتروني الرسمي، عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من الوظائف الشاغرة. في عدد من التخصصات، وذلك لحملة الشهادة الجامعية. للعمل بالرياض، حيث تقدم هيئة الحكومة الرقمية كافة الخدمات الرقمية لجميع الجهات الحكومية.

وذلك للمساهمة في تسهيل الإدارة ورفع العوائد الاستثمارية لدعم الاقتصاد الوطني. ونستعرض الآن على موقع ثقفني تفاصيل الوظائف الشاغرة بهيئة الحكومة الرقمية، والشروط ورابط التقديم لشغل الوظائف كالتالي :-

الوظائف الشاغرة بهيئة الحكومة الرقمية

مدير عام الشركات والتعاون الدولي. يشترط أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس. وذلك في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادله، وخبرة في مجال العمل.

مدير عام المشتريات، ويشترط الحصول على درجة البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال. وذلك للإشراف على إعداد الخطط اللازمة لتخطيط مشتريات الهيئة.

أخصائي تقنيات ناشئة ونماذج الأعمال، يشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات تقنية. كما يشترط خبرة في مجال العمل لا تقل عن 8 سنوات.

مدير عام معمارية الأعمال وتصميم الخدمات. يشترط مؤهل بكالوريوس / ماجستير في تقني المعلومات أو إدارة الأعمال. ويشترط أيضا خبرة في مجال العمل لا تقل عن 8 سنوات كحد أدنى.

أخصائي بيانات وذكاء الأعمال، يشترط مؤهل بكالوريوس / ماجستير في تخصص تقنى مناسب. كما يشترط خبرة في نفس مجال العمل لا تقل عن 8 سنوات كحد أدنى، بالإضافة إلى وجود خبرة في مجال العمل. وذلك على أداة ذكاء الأعمال.

مدير إدارة الابتكار وتصميم التجارب، يشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس / ماجستير في أي تخصص تقني، بالإضافة إلى خبرة سابقة في نفس مجال العمل لا تقل عن 8 سنوات، وكذلك خبرة قيادية لا تقل عن 4 سنوات.

كيفية التقديم على وظائف هيئة الحكومة الرقمية

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية على أن التقديم لشغل الوظائف المعلنة بالهيئة متاح بدءا من تاريخ 30 أغسطس 2022، والتقديم من خلال الموقع الإلكتروني للتوظيف، بالرابط التالي ” وظائف هيئة الحكومة الرقمية ” ويرجى تعبئة البيانات بدقة ورفع السيرة الذاتية شاملة لكافة البيانات المطلوبة.