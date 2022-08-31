نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم القوات البحرية الملكية السعودية 1444.. رابط التسجيل في الوظائف البحرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالنظر إلى أهمية هذه القوة البحرية التي تعمل على حماية البلاد من المخاطر البحرية، يعتقد العديد من المواطنين أن البحرية الملكية السعودية أحاول العثور على رابط للتقديم، وحل المشكلات التي قد تؤثر على حركة الاقتصاد في البحر، المقر العام للبحرية الملكية السعودية، الكائن في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، هو موطن هذه اليد القوية والمهمة في الدفاع عن الحدود البحرية للمملكة، والقادرة على تخريج ضباط أكفاء، ومن هنا فصاعدا وزارة الدفاع السعودية يهدف إلى تسهيل الأمر على أولئك الذين يرغبون في التقدم إلى البحرية الملكية السعودية للقيام بذلك.

إجراءات التقديم للبحرية السعودية

يجب اتباع عدة خطوات حتى تنجح عملية التقديم:-

الدخول إلى رابط البحرية السعودية.

انقر فوق كلمة تسجيل جديد.

أدخل المعلومات الشخصية المطلوبة.

اختر كلمة مرور وقم بتأكيدها.

تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم الخاص بك.

انقر فوق الزر “إرسال الطلب”.

أدخل رقم التعريف القومي الخاص بك.

الرجاء الضغط على الوظيفة المطلوبة.

يرجى ملء النموذج مع التركيز عند إدخال البيانات بدقة.

تحميل جميع المستندات المطلوبة للتقديم.

ثم انقر فوق الزر “إرسال الطلب”.

شروط التقديم في القوات البحرية الملكية السعودية

نظرا لوجود عدة شروط تؤثر على عملية قبول طلبات التوظيف في البحرية السعودية، تؤكد وزارة الدفاع السعودية على أهمية استيفاء هذه الشروط:-

يجب أن يكون المتقدمون من المملكة العربية السعودية ويحملون الجنسية السعودية.

الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو أعلى.

اجتياز أي امتحانات قد يقوم بها المتقدم.

الموعد النهائي لتقديم الطلبات للبحرية السعودية

وأوضح أن البحرية الملكية للمملكة العربية السعودية ستبدأ يوم الأحد 28 أغسطس 2022 الموافق 1 صفر 1444 هـ، وتنتهي التسجيل يوم السبت 3 سبتمبر 2022 الموافق 7 صفر 1444 هـ.

هل تسمح المملكة العربية السعودية للمرأة بالتقدم لوظائف البحرية؟

يعتقد البعض أن النظام السعودي لا يسمح للمرأة بالتقدم لبعض المناصب مثل البحرية، بينما المملكة العربية السعودية على العكس تسمح للمرأة بالتقدم في البحرية، مع بعض الشروط مثل: