نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار تويوتا يارس في السعودية وأهم مواصفات ومميزات وعيوب السيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار تويوتا يارس في السعودية ؛ تعتبر شركة تويوتا من أهم الشركات في صناعة السيارات حيث إن الشركة لها خبرة كبيرة في مجال صناعة السيارات وقد حازت سيارة تويوتا يارس على أعجاب العديد من المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية وأيضا العديد من الدول الأخرى حيث إن السيارة تم عملها على شكل رياضي جذاب ورائع لكي يجذب الشباب إليها وتوجد بعض المميزات والمواصفات التي تتمتع بها تلك السيارة ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بالتعرف على أسعار تويوتا يارس في السعودية كما أننا سوف نقوم بعرض بعض النِّقَاط الهامة التي توجد في السيارة.

اسعار تويوتا يارس في السعودية

يقدر سعر سيارة تويوتا يارس في السوق السعودية بمبلغ 55,700 ريال سعودي حيث تبدأ أسعار السيارة من 52,258 ريال سعودي إلى 59,202 ريال سعودي وتتميز سيارة تويوتا يارس بوجود قُفْل مركز وأيضا مزودة بوجود مصابيح نهارية LED غيرهم العديد من المميزات التي تتميز بها السيارة كما أن السيارة تقدم مستوى عالى جداً من الرَفَاهيَة والراحة لذلك يفضل العديد من مواطني المملكة العربية السُّعُودية اقتنائها.

سعر تويوتا يارس في السعودية 2023

قامت شركة سيارات تويوتا العالمية في صناعة وتطوير السيارات بالإعلان عن أسعار تويوتا يارس في في المملكة العربية السعودية على أن تكون كالآتي:

تويوتا يارس 2023 مانيوال STD نسخة 1300 تقدر بمبلغ 52258 ريال سعودي.

سعر تويوتا يارس 2023 اتوماتيك YX بنسخة 1500 بمبلغ 56,445 ريال سعودي.

تويوتا يارس 2023 اتوماتيك Y CVT نسخة 1500 تقدر بمبلغ 57,039 ريال سعودي.

تويوتا يارس اتوماتيك Y Plus CVT النسخة 1500 تبلغ 59,089 ريال سعودي.

سيارة تويوتا يارس 2023 اتوماتيك S نسخة 1500 تقدر بمبلغ 59,202 ريال سعودي.

مواصفات يارس 2023

توجد بعض المواصفات الأساسية في هذه السيارة ؛ حيث تكون هذه المواصفات كما يلي:

قوة حصان 105.

السرعة القصوى 180كم / ساعة.

استهلاكها للوقود 6 لتر/ 100كم.

ناقل الحركة CVT.

العزم 140نيوتن /متر.

سعة المحرك 1.5لتر.

عدد الاسطوانات 4.

التسارع 11ثانية لتصل لسرعة 100كم.

مميزات تويوتا يارس 2023

تتميز سيارة تويوتا يارس ببعض المميزات وهذه المميزات تتمثل في التالي :

تتميز السيارة بانها اقتصادية في استهلاك الوقود.

كما أنها تتميز بدرجة كبيرة من الاعتمادية.

لها متعة جيدة في القيادة.

تحتوي سيارة تويوتا يارس بكثرة المُعِدَّات القياسية.

عيوب سيارة تويوتا يارس 2023

تحتوي السيارة على بعض العيوب وهذه العيوب تتمثل في الاتي:

بطيئة في التسارع.

هذه الفئة من السيارة يكون الكرسي الخلفي والصندوق ليست جيدة.

ليست مثالية القدرة على عزل الضوضاء.

تعتبر هذه السيارة أداؤها ضعيف أسوة بالمنافسين.

وفي الختام نكون قد تعرفنا على اسعار سيارة تويوتا يارس في السعودية كما قمنا بالتعرف على المميزات والعيوب وأيضا المواصفات التي تخص سيارة تويوتا يارس.