بنك التنمية الاجتماعية شروط قرض العمل الحر للنساء العاطلات 1444 السعودية

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عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية يقدم قرض للنساء العاطلات عن العمل في المملكة العربية السعودية لتقديم يد العون ومساعدتهن على بدء العمل لحسابهن الخاص، حيث وضع البنك بعضاً من الشروط الواجب توافرها للحصول على هذا القرض، وفي هذا المقال سوف نشرح لكم شروط قرض العمل الحر للنساء العاطلات، وخطوات التقديم للحصول على قرض العمل الحر للنساء 1444، الأوراق المطلوبة لتمويل العمل.
تمويل العمل الحر للنساء 1444
قام بنك التنمية الاجتماعية بإطلاق التمويل النقدي وأنواع أخرى من القروض لتقديم الدعم للأفراد ذوي الدخل المتوسط في المملكة العربية السعودية وحصولهم على مصدر ثابت للدخل ؛ لذلك تم تبسيط الشروط المطلوبة، حيث كل امرآة مستوفية لشروط التقدم للحصول على قرض العمل الحر ولديها كفيل يمكنه تحضير المستندات اللازمة ومن ثم البدء في خطوات التقديم سواء كان تمويل نقدي أو تمويل سيارة، ويمكنك الذهاب إلى رابط البنك الرسمي وطلب القرض المتاح للنساء.
شروط قرض العمل الحر للنساء العاطلات
يجب توافر بعض الشروط التي يجب أن توجد بالمرآة عند التقدم للحصول على قرض العمل الحر الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية للنساء العاطلات عن العمل، حيث وضع البنك شروط للحصول على قروض العمل الحر وتلك الشروط الآتية:
- أن المتقدمة للتمويل والقرض من مواطني المملكة العربية السعودية، يكون عمر المتقدمة ما بين 18 و 65 سنة.
- ألا تكون لدى المتقدمة للتمويل أي قروض لبنك التنمية الاجتماعية.
- الدخل الشهري للمتقدمة للتمويل لا يزيد عن 20 ألف ريال سعودي.
- تقديم الضمانات اللازمة مقابل الحصول على التمويل.
- اجتياز فحص الائتمان، ألا تتجاوز فترة سداد القرض 40 شهرًا.
- يجب عليها تقديم ترخيص أو وثيقة.
- لا يمكن أن تتجاوز تكلفة التمويل 120 ألف ريال حسب ملاءة الضامن، لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التمويل 32 ألف ريال للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا.
الأوراق المطلوبة لتمويل عمل المرأة
يجب إعداد بعض المستندات الواجب توافرها لطلب تمويل المرآة قبل متابعة الطلب وتلك الأوراق المطلوبة:
- الهوية الوطنية.
- دليل على العمل الحر لتمويل الخدمات المتخصصة.
- رقم الهاتف المسجل في منصة أبشر.
- العنوان الوطني.
- رقم IBAN الخاص بالعميل.
خطوات التقديم للحصول على قرض العمل الحر للنساء 1444
يمكن للنساء التقدم بطلب للحصول على قرض العمل الحر في المملكة العربية السعودية من خلال بنك التنمية الاجتماعية، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لـ بنك التنمية الاجتماعية.
- تسجيل الدخول إلى بوابة النفاذ الوطنية الموحد، من القائمة الرئيسية، تقومي بتحديد إضافة طلب جديد ثم طلب تمويل جديد.
- ثم الضغط على زر إرسال في خيار منتجات للمستقلين.
- وبالذهاب إلى قائمة منتجات العمل الحر، النقر على رمز إرسال في خيار الخدمات المتخصصة والضغط فوق التالي.
- وعند الذهاب إلى صفحة طلب تمويل جديد، يجب التأكدي أنك قد قرأت جميع الالتزامات، واختيار الفرع، ثم الضغط على التالي.
- تسجيل البيانات، ويتم استدعاء بيانات العميلة المتوفرة في يقين إذا كانت العميلة موظفة.
- إذا كان هناك ضامن، يتم ملء البيانات الخاصة بالضامن، وإذا كان هناك اتصال مباشر بين البنك والعمل التجاري، فسوف يتم استدعاء البيانات تلقائيًا.
- يجب تحديد الشريحة المناسبة والتقدم بطلب للحصول على الخدمة.
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