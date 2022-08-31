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عمر شويل - جدة شروط الدعم السكني 1444 وخطوات التسجيل حيث يعتبر برنامج سكني من أهم البرامج في المملكة العربية السعودية ويقوم الكثير من المواطنين السعوديين بالبحث عن التسجيل في هذا البرنامج حيث قامت وزارة الإسكان داخل السعودية بإطلاق هذا البرنامج وذلك حتى تعمل على تسهيل وإيجاد المنتجات السكنية اللازمة لكافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية وقد تم إطلاق هذا البرنامج في عام ٢٠١٧م وتم فيه تخصيص حوالي ٢٨٠ الف وحدة سكنية وذلك بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية ، ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح شروط التسجيل في الدعم السكني وسوف نوضح أيضاً بعض المعلومات التي تخص دعم سكني بالتفصيل

برنامج الدعم السكني 1444

وقد قامت الوزارة بتخصيص عدد ١٢٠ ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء وقد تم توزيع حوالي ٧٥ ألف قطعة أرض سكنية حيث قد تم إصدار ٨٥ ألف رقم جديد ولذلك لـ (صندوق التنمية العقارية) حيث أنه تم تحديد ما يزيد عن ٣٠٠ ألف منتج سكني وذلك كان عام ٢٠١٨م وذلك من أجل تخفيف عبء الحصول على مكان مناسب للمعيشة لأبناء المملكة خصوصًا الشباب المقبلين على الزواج ومحدودي الدخل.

شروط الدعم السكني 1444

لقد قامت وزارة الإسكان السعودية بوضع بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المواطنين السعوديين الذين يريدون التقديم في الدعم السكني وهذه الشروط هي كالآتي:-

أولا يجب أن يكون المواطن المتقدم للدعم السكني من أبناء الوطن سعودي الجنسية.

لابد أن تكون الأسرة المتقدمة للدعم مقيمة في المملكة العربية السعودية.

أن لا يقل عمر المتقدم للدعم عن ٢٥ عاما.

يجب أن يكون الدعم السكني لأسرة مكونة من ( زوج وزوجة ، زوج وزوجة وولد فأكثر ، أب وولد فأكثر ، أم وولد فأكثر ، من الممكن من يحصل على الدعم أثنين أخوات أو أكثر وذلك في حالة وفاة الأب ، ومن الممكن للحصول على الدعم واحد أو أكثر إذا كانت الأم غير سعودية والأب قد توفي أو إذا كانت الأم هي العائل الوحيد للأسرة).

يجب أن تكون الأسرة المتقدمة للدعم لا يملك أحد من أفرادها مسكن مناسب أو أن يكون قد سبق لهم هذا في السنوات الخامسة السابقة وذلك من تاريخ القيام بتقديم الطلب.

لابد أن تكون الأسرة المتقدمة للدعم لا يوجد أحد من أفرادها قد قام بإمتلاك مسكن ضمن برنامج دعم سكني سواء كان حكومي أو خاص.

يجب أن يقوم بتقديم الطلب الزوج أو الأب أو المرأة التي تعول الأسرة وذلك مثل المطلقة أو الأرملة ويجب أن تكون المطلقة قد مضى من طليقها مدة عامين أو من أخوة قد توفي والدهم.

وأخيراً يجب توافر الشروط التي تم ذكرها من وقت تقديم الطلب حتى يتم تخصيص الدعم السكني.

طريقة التسجيل في الدعم السكني

قامت وزارة الإسكان السعودية بوضع طريقة التسجيل وذلك بوضع ألية التسجيل وذلك يتم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لبرنامج سكني وذلك يتم بإتباع الخطوات الآتية:-

أولا يجب الدخول على رابط التسجيل برنامج سكني الرسمي الإلكتروني.

يتم الضغط على أيقونة”التسجيل في سكني”.

ثم يتم إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة به.

يتم كتابة تاريخ الميلاد.

يجب أن يقوم المواطن بالموافقة على جميع الشروط.

ويقوم بالنقر على” انا لست برنامج روبوت” من أجل تأكيد التحقق البشري.

وبعد ذلك يتم النقر على إستلام كلمة المرور المؤقتة وذلك يتم عبر رسالة نصية سوف يصل من خلالها رمز عبر منصة أبشر.

ثم التحقق من البيانات والتأكد من إذا كان المواطن ضمن المرشحين لإستخدام المنصة وبعد ذلك يتم إرسال رسالة نصية.

ثم بعد ذلك يتم استكمال التسجيل بإدخال البيانات الآتية: ( البريد الإلكتروني ، رقم الهاتف ، كلمة السر ، تأكيد كلمة السر ، إدخال رمز التحقق الذي جاء برسالة للجوال الخاص بك).

ثم يتم النقر على أيقونة تسجيل.

بعد القيام بالتسجيل يتم الضغط على زر “التقديم”.

بعد ذلك يتم ظهور الشروط يتم النقر على أوكد قراءة وبعد ذلك يتم الضغط على أيقونة” موافق”.

ثم يتم التحقق من أهلية المواطن للدعم ويتم الإجابة على السؤال الذي يظهر وهو ما هو نوع السكن الحالي (منزل إيجار ، سكن مع العائلة ، أم منزل ملك).

ثم يتم النقر على أيقونة “استمر”.

بعد القيام من تأكيد من صحة البيانات الخاصة يتم النقر على أيقونة” إستكمال”.

ثم بعد ذلك يتم التأكد من بيانات العائلة وذلك يتم بإدخال الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد وأيضاً إدخال صلة القرابة ويتم إدخال الإسم بالكامل وذلك لكافة أفراد الأسرة.

وحتى يتم الحصول على استحقاق هذا الدعم بنجاح؛ يجب أن يقوم المواطن بالإجابة على بعض الأسئلة الأسسية لتحديد مدى استحقاقه ، وهي: هل سبق لأي فرد من أفراد الأسرة الإقامة خارج المملكة العربية السعودية يتم الإجابة بنعم أو لا؟ هل تملك الأسرة أصول مالية تتعدى مليون ريال سعودي يتم الإجابة بنعم أو لا؟ هل قام أحد أفراد الأسرة بإمتلاك صك منزل في فترة خمس سنوات الماضية الإجابة بنعم او لا وإذا كانت الإجابة بنعم يتم كتابة الآتي ( رقم الصك ، مالك الصك ، نوع الصك ).



ثم بعد القيام بالإجابة على الأسئلة السابقة يتم الضغط على الإستحقاق.

وبعد ذلك يتم إرسال رسالة تهنئة للمواطن بأن تم تأهيله للحصول على الدعم السكني.

ولاستكمال عملية الحجز ؛ يجب النقر على أيقونة ” منصة السوق الإلكتروني”.

وإذا تم رفض الإستحقاق سوف يتم إرسال رسالة (عفوا لم يتم تطابق الشروط) ومن الممكن تقديم الإعتراض وذلك من خلال كتابة التعليق في المستطيل أدناه ورفع المستندات ثم يتم النقر على مربع “ارسال”.

رابط التقديم في الدعم السكني

للحصول على الدعم السكني يجب أن يتم توافر الشروط والضوابط التي تم وضعها حيث يجب أن يتم توافر الشروط في جميع في أي مواطن يريد التسجيل في دعم الوحدات السكنية من وزارة الإسكان السعودية سواء كان الدخل متوسط أو الدخل محدود أو الدخل معدوم وذلك يتم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج الدعم السكني rep.sakani.housing.sa

الرقم الموحد للدعم السكني 1444

يبحث الكثير من المواطنيين في المملكة العربية السعودية على الرقم التي تم تخصيصة للاتصال والتواصل مع الدعم السكني والذي قامت وزارة الاسكان باتاحته ويتم التواصل بهذا الرقم طوال أيام الاسبوع ما عدا يومي السبت والجمعة فيكون الرقم معطل في تلك اليومان وقامت ايضا الوزارة بالتأكيد على أنه من الممكن التواصل على هذا الرقم من أي مكان داخل المملكة العربية السعودية وهذا الرقم هو 199090.

وفي النهاية نكون قد قدمنا لكم شروط الدعم السكني 1444وأيضاً خطوات التسجيل في الدعم السكني وبعض المعلومات التي تخص الاستفادة من وحدات الدعم السكني السعودي بوضوح كامل.