نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الضمان الاجتماعي المطور و الإعلان عن تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الضمان الاجتماعي الموحد التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية يعد من احدي الخدمات المقدمة من مكتب الضمان الاجتماعي للمستفيدين من أجل أتاحت التواصل مع خدمة العملاء وتقديم الشكاوى والاستفسارات لذا أتاحت وزارة التضامن روابط و أرقام هامة للمستفيدين والعملاء ومن أهمها رابط الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي الموحد لعام 1444 كما حرصت الوزارة على طرق التواصل معها من أجل تقديم اعتراض الضمان المطور لمن تتوافرلدية شروط أهلية الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر شهر سبتمبر 2022.

ما هو رقم الضمان الاجتماعي الموحد في المملكة السعودية؟

أكدت وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع المستفيدين بأنه يمكنهم من الآن الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي الموحد من خلال القيام بعدد من الخطوات السهلة والسريعة من أجل معرفة كم قيمة معاش الضمان المطور الشهري وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحد 191911 كما أكدت على أن هذا الرقم للاستعلام فقط ولكن يمكن للمستفيدين إرسال وتقديم شكواهم عند توقف صرف الاستحقاق الشهري لهم في حال أستفاء كافة الشروط الأهلية بالضمان.



ملحوظة.. شدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بضرورة أن يكون الرقم مطابق لرقم الضمان الاجتماعي الموحد للجوال مع الرقم الذي تم إدخاله وتسجيله في حساب المستفيد عبر منصة ابشر الإلكترونية لعدم حدوث أي مشكلة تتعلق بإنهاء اجراءات المستحقات المالية الشهرية من الدعم أو من الممكن تأتي رسالة تؤكد إلى أن رقم الجوال مختلف.

كيف اطلع رقم الضمان الخاص بي في السعودية؟

متاح للمواطن السعودية معرفة رقم الضمان الاجتماعي الخاص به من خلال الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي عبر السطور الأتية:

يجب الانتقال للدخول إلى الضمان الاجتماعي المطور.

قم باختيار الاستفسار عن رقم الضمان الاجتماعي.

ادخل رقم الهوية الوطنية ورمز الدول ،بالإضافة إلى رقم الهاتف.

ثم الضغط على إرسال رقم التحقق.

عليك تسجيل الرقم ،ثم النقر على عرض.

هنا يظهر لك رقم الضمان الخاص بك.

الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي إلكترونيا

تابع معنا الخطوات التالية للاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي إلكترونيا.

الخطوة الأولي الذهاب إلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي بالسعودية. قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية للتسجيل. قم بتسجيل كافة البيانات التي يتطلبها الموقع مع مراعاة الدقة في تسجيلها بطريقة صحيحة. ادخل بطاقة الأحوال المدنية ثم ادخل الهوية الوطنية ورقم الجوال البريد الالكتروني. بعد الانتهاء من خطوات تسجيل كافة البيانات عليك مراجعتها والتأكد من صحتها ثم الضغط على أيقونة إرسال. و بعد سوف يتم إرسال رسالة قصيرة من خلال البريد الالكتروني الذي قمت بتسجيله على الموقع من قبل هذه الرسالة تحتوي على رقم لابد من تسجيله في الصفحة الرئيسية. وفي النهاية بعد المراجعة و التأكد من صحة البيانات في حالة أن كنت من المستفيدين بالضمان الاجتماعي سوف يتم إرسال رسالة الضمان الاجتماعي.

تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين

سبق وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين من تتوافر لديهم الشروط المعلن عنها من قبل برنامج الضمان الاجتماعي السابق وذلك حتى تاريخ 5/4/144 هجريه بالمقابل 30/10/22 ميلادية وإشارة الوزارة أن معاش الضمان الاجتماعي لم يتوقف عند أي مستفيد يستحق في هذه الفترة أو من خلال الانتقال لنظام الاجتماعي المطور.