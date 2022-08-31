نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يمكن تقسيط مديونية موبايلي وكيف الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل يمكن تقسيط مديونية موبايلي وما طريقة تسوية مديونية موبايلي في السعودية إذ تم تصنيف الشركة على أنها واحدة من أبرز شركات الاتصالات في السعودية وقد قدمت الشركة العديد من الخدمات الإلكترونية من بينها الاستعلام عن رقم مديونيات موبايلي برقم الهوية حيث أنه في حالة عدم سداد فاتورة موبايلي قد يتعرض العملاء إلى العديد من العقوبات لذا يسألون هل يمكن تقسيط مديونية موبايلي وما طريقة تسديد مديونية موبايلي 1444.

هل يمكن تقسيط مديونية موبايلي

في ضوء الخدمات الإلكترونية التي تقدمها شركة موبايلي أجابت على سؤال هل يمكن تقسيط مديونية موبايلي نعم يمكن ذلك، ولكن يستوجب زيارة أحد فروع موبايلي في السعودية والتقديم على طلب سداد مديونية موبايلي بنظام الأقساط وهنا ينبغي تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية واستكمال الإجراءات عبر أحد الموظفين في الفرع.

كيف الاستفسار عن مديونية موبايلي برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن مديونية موبايلي برقم الهوية الوطنية عبر التالي:

الدخول إلى موقع شركة موبايلي أو تثبيت تطبيق موبايلي على الجوالات الذكية.

تسجيل الدخول بكتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور أو اسم المستخدم.

الدخول إلى خيار الفواتير المستحقة.

إدخال البيانات المطلوبة من خلال الموقع.

كتابة كود التحقق بطريقة صحيحة.

ستظهر لك كافة الفواتير التي ينبغي سدادها إلى الشركة بمجرد النقر على خيار الاستعلام.

عقوبة عدم سداد فواتير موبايلي

ينبغي سداد قيمة فواتير موبايلي المستحقة في أقرب وقت إذ أن التأخر عن السداد لمدة 120 يوم من صدور فاتورة موبايلي يؤدي إلى دخول اسم المستفيد القائمة السوداء وتبدأ المطالبة الرسمية والقانونية بضرورة سداد الفواتير، وبعد مرور شهرين على الإيقاف المؤقت يتم فصل الخدمة نهائيًا عن المشترك.

ولكن إذا تم الاتفاق على تقسيط مديونية موبايلي في السعودية فإن العميل يستطيع استخدام كافة الخدمات التي تقدمها له الشركة كما يمكن سداد مديونية في موبايلي عن طريق نظام سداد أو التواصل مع خدمة عملاء الشركة من أجل التعرف على قيمة الفواتير المستحقة والتعرف على آلية السداد بأكثر من طريقة تجنبًا لفصل الخدمة سواء بشكل مؤقت أو نهائيًا.