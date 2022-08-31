نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بنك التنمية الاجتماعية بدون تحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حيث يعتبر بنك التنمية الإجتماعية أحد اهم المصادر التمولية للاشخاص داخل السعودية وتم إنشاء البنك خصيصا لهذا الغرض وهوا أعطاء الدعم والتمويل للأفراد من أجل تغطية مطالبهم، حيث تم إنشاء البنك بموجب مرسوم ملكي عام 1391 هجريا بميزانية 40 مليون ريال سعودي قبل أن يتم رفع ميزانية البنك إلي أكثر من مليار ريال سعودي ومن أهم المنتجات التمويلية للأفراد هي تمويل الزواج وقرض الأسرة وقرض أهل وقرض كنف المخصص للمطلقات والأرامل، كذلك يدعم البنك تمويل المشروعات الصناعية والتجارية من هلال قرض آفق وقرض العمل الحر، وسوف نتعرف الآن علي أهم الشروط العامة للحصل علي تمويل بنك التنمية الإجتماعية بدون تحويل راتب أو التزمات.

الشروط العامة في تمويل الزواج بنك التنمية الاجتماعية

أن لا يتجاوز سن المستفيد ٦٠ عاما.

كذلك لا يتجاز عمر الكفيل ٥٥ عاما.

كذلك لا يزيد الدخل الشخصي لمقدم الطلب عن ١٢٥٠٠ ريال سعودي.

يجب أن يكون هذا هوا الزواج الأول للمستفيد أو يكون مطلق أو توقيت زوجتة.

كذلك أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو جنسية أحدي دول التعاون الخليجي.

كذلك يجب تقدم عقد الزواج ويجب ألا يكون مر علية أكثر من عامين.

أن يكون عقد الزواج مصدق من المحكمة ويت أحتساب التاريخ علي التقويم الهجري.

تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

يجب ألا يتجاوز عمر المستفيد 70 عاما و55 عاما للكفيل.

كذلك يجب ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن ١٢٥٠٠ ريال سعودي.

كذلك لا يتجاوز دخل الفرد الواحد داخل الأسرة عن 3000 ريال سعودي.

أيضا من حق المرأة التقديم علي تمويل الأسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة وتعول أطفال.

شروط قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية

التمويل مخصص للنساء من المطلقات والأرامل.

كذلك يجب أن تكون مقدمة الطلب هي العائل للأسرة.

أن لا يقل عمر المستفيدة عن 25 عاما.

كذلك لا يزيد عمر الكفيل عن 55 عاما.

طريقة التقديم علي قرض بنك التنمية الاجتماعية

يتم الحصول علي التمويل من خلال التقديم علي الرابط الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية وإدخال كل البيانات المطلوبة بشكل صحيح والتأكد من صحتها.