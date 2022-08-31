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عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن 58 الدفعة الجديدة سبتمبر 2022 ca.gov.sa المقرر صرفها خلال أيام قليلة وفقاً إلي البرنامج الزمني التي أعدتها الحكومة السعودية لصرف المعونة الشهرية إلي المواطنين السعوديين الذين ينطبق عليهم معايير الاستحقاق، والتي تخص في الأساس أبناء المملكة العربية السعودية، والتي تقدر بقيمة مالية تختلف من حيث أعداد التابعين والدخل الشهري، لذا نقدم لكم عبر موقعكم ثقفني موعد الصرف وطريقة الاستعلام عن حساب المواطن وكذلك الشروط والضوابط الخاصة بالدعم.

موعد صرف حساب المواطن 58 الدفعة الجديدة سبتمبر 2022 ca.gov.sa

تتزايد عمليات البحث عن موعد بدء صرف الدفعة 58 من حساب المواطن مع قدوم الأيام الأولي من العام الميلادي الجديد 2022 حيث تستعد كل أسرة سعودية الاستعلام عن نتائج الأهلية ومقدار الدعم الشهري من حساب المواطن، ولاسيما بعد شكوي الكثيرون من انخفاض الدعم النقدي المقدم من برنامج حساب المواطن في الدفعة الماضية، لذا جاءت تساؤلات شتي من قبل من شملهم الدعم نحو آلية الاستعلام عن مستحقات حساب المواطن الدفعة 58 والمقرر صرفها يوم الأحد الموافق العاشر من شهر سبتمبر 2022 والذي يوافق الخامس عشر من شهر محرم 1444.

طريقة الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 58

يتمكن من شملهم دعم حساب المواطن الاستعلام عن الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني حساب المواطن. تسجيل رقم الهوية الوطنية. التحقق من الرمز المرئي. الضغط على كلمة استعلام.

شروط دعم حساب المواطن

وضعت وزارة الموارد البشرية العديد من الشروط والضوابط الخاصة بالدعم وكان علي رأس هذه الشروط التالي:

المستفيدين يكونوا ممن يمتلكون جنسية سعودية.

عدم تلقي المستفيدين أي مساعدات مالية من قبل الحكومة السعودية.

يجب أن لا يقل عمر المستفيد عن 35 عام.

ينبغي أن لا يكون المستفيد بداخل دور الإيواء أو داخل السجون السعودية.

يجب أن لا يزيد الدخل الشهري عن 10 ريال سعودي.

عدم تجاوز المدة الزمنية للمستفيد خارج أراضي المملكة عن 3 أشهر.

رابط حساب المواطن الدفعة الجديدة

يتمكن المواطنين السعوديين الراغبين في التواصل مع برنامج حساب المواطن للحصول على الدفعة الجديدة 58 الخاصة بشهر سبتمبر 2022، التواصل بأكثر من طريقة أبرزها رقم دعم حساب المواطن، وكذلك يمكنهم التواصل من خلال الدعم الفني الخاص بصفحة التواصل الاجتماعي توتير، أو عن طريق رابط حساب المواطن.

كم حصة الفرد من حساب المواطن؟

كشفت العديد من المتغيرات في دعم حساب المواطن ليصل الراتب الجديد كالتالي:

يحصل المستفيد إذا كان رب الأسرة على 720 ريال سعودي.

التابع أقل من 18 عام يحصل على 215 ريال سعودي.

اذا كان التابع اكبر من 18 عام يحصل على 360 ريال سعودي.

وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير عن موعد صرف حساب المواطن 58 الدفعة الجديدة سبتمبر 2022 ca.gov.sa.