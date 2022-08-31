نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هونداي وتويوتا للبيع بسعر رخيص ومناسب بداية من 5000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات هيونداي المستعملة تعتبر من أجمل السيارات التي تعرض للبيع كاش او بالتقسيط في المملكة العربية السعودية، لأنها مزودة بإمكانيات تساعدها على تحمل ظروف الأحوال الطقسية في السعودية، لذلك سوف نتحدث اليوم إليكم عن أفضل أنواع سيارات هيونداي المستعملة. سيارة هيونداي اكسنت 2010 مستعملة للبيع للبيع سيارة هيونداي اكسنت 2010 تتمتع بلون أزرق فاتح لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أنها هذه السيارة تتميز بمكيف عالي الجودة لا يوجد به اي مشاكل، وريموت كنترول.

يوجد بهذه السيارة جنوط قوية ونوافذ زجاجية أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٦٢ الف كم.

كما توجد هذه السيارة في مدينة مكة.

كما تعرض سيارة هيونداي اكسنت 2010 للبيع بسعر ٩ آلاف ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع ١,٠٠٠ ريال بداية الشهر و٢,٠٠٠ ريال سعودي مقدم.

كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0595868064,+96659868064. للبيع سيارة تويوتا كامري ٢٠٠٥ مستعملة سيارة تويوتا كامري ٢٠٠٥ تتمتع بلون سماوي لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أنها هذه السيارة تتميز بمقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من القماش البيج، ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج.

كما يوجد بهذه السيارة جنوط قوية ونوافذ زجاجية، ومصابيح.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٢٢٠ الف كم.

كما توجد هذه السيارة في مدينة الشرقية.

كما تعرض سيارة تويوتا كامري ٢٠٠٥ للبيع بسعر ٥,٠٠٠ ريال سعودي, ومن يريدها بالتقسيط يدفع ٢,٠٠٠ ريال سعودي مقدم و٧٥٠ ريال سعودي بداية كل شهر.

كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0582828321,+966582828321. سيارة هيونداي ازيرا ٢٠٢١ مستعملة للبيع للبيع سيارة هيونداي ازيرا ٢٠٢١ تتمتع بلون فضي لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أنها هذه السيارة تتميز بفتحة سقف ومقاعد خلفية وأمامية مصنوعة من الجلد والقماش، ومكيف ذات برودة عالية، وباور.

كما السيارة بها نظام ذكي خاص بركن السيارة، ومرايات أمامية بنفس لون السيارة تعمل بالكهرباء.

كما يوجد بهذه السيارة نوافذ زجاجية أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء.

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