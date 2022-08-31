نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن اعفاء بنك التسليف 1444 وماهي المستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك التسليف العديد من الخدمات لعملائه الكرام بما في ذلك خدمات الإعفاء من القروض المصرفية وهو أهم بنك في المملكة العربية السعودية ومن أهم الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، يهدف البنك إلى تقديم العديد من القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود حيث يتبع قرضًا محددًا لنظام السداد حيث يقدم العديد من القروض بما في ذلك قروض الزواج وقروض الأسرة وقروض الأعمال والمشاريع الصغيرة.

إعفاء بنك التسليف

يقدم بنك التسليف والادخار في المملكة العربية السعودية خدمة تقديم طلبات الإعفاء من قرض بنك الائتمان، وتمكن هذه الخدمة العديد من الأشخاص الذين حصلوا على قرض من أحد البنوك الائتمانية من الحصول على أقساط شهرية معفاة في حالة التخلف عن السداد أة فى حالة وفاة المقترض أو التخلف عن السداد للورثة.

كيفية الاستعلام عن اعفاء بنك التسليف 1444

كيفية الاستعلام عن إعفاء بنك الائتمان لعام 1444 هــ ، ولمعرفة التفاصيل حول حالة طلب التنازل عن بنك الائتمان الخاص بك اتبع الخطوات التالية:

• انتقل مباشرة إلى موقع وزارة المالية.

• انتقل إلى علامة التبويب (الخدمات الإلكترونية).

• انقر فوق الخدمات (استعلام عن الإعفاء من القرض).

• الموافقة على شروط وأحكام خدمة الاستعلام بعد قراءتها بعناية.

• النقر على خانة (الدخول إلى الخدمات).

• سيتم نقلك إلى صفحة تحدد إدخال البيانات اللازمة لإكمال استفسارك بنجاح بخصوص إعفاءات بنك الائتمان.

• أدخل بيانات المستفيد من الخدة( الاسم -رقم الهوية -تاريخ الميلاد).

• ثم انقر فوق رمز (بحث).

• ستظهر بعد ذلك معلومات حول الإعفاء على الصفحة على النحو التالي: (نوع الإعفاء- رقم طلب الإعفاء -تاريخ تقديم الطلب- مبلغ الإعفاء- حالة الطلب (مقبول / مرفوض) سبب الرفض إذا تم رفض الطلب).

طريقة تقديم طلب الإعفاء من بنك التّسليف والادخار

• الذهاب إلى موقع بنك التسليف والادخار السعودي.

• كتابة رقم الهوية الشخصية للشخص المتقدم بطلب الإعفاء.

• حدد نموذج الإعفاء من بنك الائتمان.

• املأ النموذج بالبيانات المراد إدخالها.

• بعد ذلك انقر فوق رمز (إرسال).

المستندات المطلوبة لتقديم طلب إعفاء قرض بنك التسليف