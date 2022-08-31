بأسعار رخيصة اشتري سيارات مستعملة للبيع تويوتا وهونداي بـ5000 ريال

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عمر شويل - جدة تتميز سيارات تويوتا وهونداي بحجمهم المتوسط واحتوئهم على مساحة تخزين كبيرة في الحقيبة الخلفية بالإضافة إلى أن ناقل الحركة أوتوماتيك في مختلف إصدراتهم كما أنهم مزود بمحرك يبلغ سعته حوالي 1600 سي سي بعدد أربعة سلندر كما أن سعر قطع الغيار الخاصة بهم متوفرة وبأسعار مخفضة مما يجعلهم الخيار الأول في أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية. سيارة تويوتا كورولا سنة الصنع 2006 مستعملة للبيع للبيع بالتقسيط سيارة تويوتا كورولا سنة الصنع 2006 مستعملة في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 5000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كورولا متاحة للتقسيط بمقدم 1500 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة تويوتا كورولا بلغ 190000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا أزرق.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

السيارة تويوتا كورولا بها نظام الركن الذكي ومدخل يو إس بي وبلوتوث ونظام التحكم في الطارة.

السيارة مزودة بنظام إيموبليزر ضد السرقة وحساسات أمامية وخلفية ومثبت سرعة وقفل مركزي للأبواب وكاميرا خلفية.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0593007350 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966593007350. للبيع سيارة تويوتا كورولا سنة الصنع 2007 مستعملة سيارة تويوتا كورولا سنة الصنع 2007 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 7000 ريال سعودي.

يتم تقسيط السيارة تويوتا كورولا عن طريق دفع مقدم 1000 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة تويوتا كورولا بلغ 124000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا أسود.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0583542256 أو من خلال الواتس آب على الرقم 0096658542256. سيارة هيونداي أكسنت أول إستخدام 2018 مستعملة للبيع للبيع سيارة هيونداي أكسنت أول إستخدام 2018 مستعملة متوفرة في مدينة بريدة.

سعر بيع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة 14000 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة هيونداي أكسنت بالتقسيط بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

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