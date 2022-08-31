نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية سداد رسوم تجديد استمارة المركبة عبر الصراف الآلي لبنك الراجحي في المقال التالي
عمر شويل - جدة شروط تجديد استمارة السيارة بالمملكة العربية السعودية, يمكن للأشخاص داخل المملكة العربية السعودية والذين يملكون مركبات ويرغبون في أن يقوموا بتجديد استمارة المركبة أن يدخلوا إلي موقع وزارة الداخلية السعودية وتجديد استمارة المركبة, ولكن قبل أن يشرع أحد في تجديد استمارة المركبة لابد أن يعلم عن الشروط التي تم وضعها من إدارة المرور السعودية لكي تسمح لأصحاب المركبات بأن يقوموا بتجديد استمارة المركبة, حيث يقدم موقع وزارة الداخلية السعودية عدد من الخدمات التي تخص إدارة المرور والتي منها تجديد استمارة المركبة, وعند تطابق الشروط مع المركبة التي يتقدم صاحبها لتجديد استماراتها يمكنك أن تقوم بدفع رسوم هذا التجديد عبر الصراف الآلي لبنك الراجحي السعودي.
شروط تجديد استمارة المركبة في المملكة العربية السعودية
عندما يرغب شخص يملك مركبة وانتهت استمارتها أن يقوم بتجديدها فيجب أن يقوم بالاطلاع علي هذه الشروط, حيث أن هذه الشروط هي.
- أن تكون شهادة تامين المركبة سارية الصلاحية عندما يهم الشخص بتجديد الاستمارة.
- أن تكون وثيقة فحص المركبة سارية الصلاحية.
- إذا كان هناك مخالفات مرورية يجب أن يقوم بدفعها قبل تجديد الاستمارة.
- يتم تجديد استمارة البطاقة قبل وصل انتهاء صلاحيتها بمدة لا تقل عن مائة وثمانين يوم.
- سداد رسوم تجديد استمارة المركبة.
خطوات سداد رسوم تجديد استمارة المركبة عبر الصراف الآلي لبنك الراجحي السعودي
يمكن أن يقوم مالكي المركبات بدفع رسوم تجديد استمارة المركبة عبر الصراف الآلي لبنك الراجحي, وهي خدمة تبع الصرافة يتم من خلالها دفع رسوم دون الحاجة إلي الذهاب إلي المصلحة, ولكي تقوم بسداد الرسوم عبر الصراف الآلي لبنك الراجحي قم بالخطوات التالية.
- قم بالتوجه إلي أحد فروع الصراف الآلي لبنك الراجحي السعودي, والذي يتواجد في جميع محافظات المملكة العربية السعودية.
- قم بإدخال البطاقة الائتمانية.
- كتابة الرقم السري الخاص بالبطاقة.
- الضغط بعد ذلك علي خيار الخدمات الحكومية.
- اختيار خيار المدفوعات.
- ثم الضغط علي خيار خدمات المركبات.
- ثم الضغط علي تجديد مركبة.
- قم بإدخال رقم السجل المدني إذا كنت سعودي, وإذا كنت مقيم قم بكتابة رقم الإقامة.
- الضغط علي تأكيد.
- إدخال قيمة الرسوم.
- الضغط علي سداد.
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