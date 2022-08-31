نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد استخراج رخصة قيادة بمنصة أبشر absher في المقال التالي
عمر شويل - جدة استخراج رخصة قيادة، حيث يستعلم عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية ومقيميها، عن طريقة حجز موعد في منصة أبشر من أجل استخراج رخصة قيادة، حيث توفر منصة أبشر خدمة حجز موعد من أجل إصدار رخصة قيادة، سواء كان ذلك للرجال أو النساء داخل الأراضي السعودية، ويتم حجز الموعد بخطوات إلكترونية بسيطة عبر الحساب الشخصي المسجل في أبشر الخاص بكل فرد، وقد وضحت منصة أبشر بعض الخطوات الذي من خلالها يمكن أن يتم التقديم علي رخصة القيادة عن طريق خدمات أبشر أيضاً، لذا سوف نوفر لكم رابط حجز موعد استخراج رخصة قيادة.
حجز موعد استخراج رخصة قيادة
يستطيع جميع الأفراد بالمملكة التوجه إلكترونيا من أجل حجز موعد استخراج رخصة قيادة، ويتم ذلك بالخطوات التالية:
- يجب الدخول إلى منصة أبشر من الرابط التالي: تسجيل دخول.
- يجب أن يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم النقر على تسجيل الدخول.
- الضغط علي تبويب (مواعيد) من قائمة الخدمات الإلكترونية.
- تحديد خدمة المواعيد.
- الضغط علي حجز موعد إصدار رخصة قيادة.
- تحديد التاريخ والوقت المناسب من بين المواعيد التي توفرها المنصة لجميع المستفيدين.
- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.
- الضغط علي تأكيد حجز الموعد، والذهاب في الموعد المحدد في المنصة مع إحضار بطاقة الهوية الوطنية وجميع المستندات المطلوبة من أجل أداء الخدمة المطلوبة.
إصدار رخصة قيادة
يتم إصدار رخصة القيادة في السعودية عن طريق بعض المتطلبات والخطوات الذي يجب الأخذ بها، ويتم ذلك بالخطوات التالية:
- يجب أن يتم الاشتراك في دروس القيادة عن طريق أحد مدارس تعليم القيادة المتوفرة بالمملكة.
- ملء جميع المعلومات المطلوبة باستمارة التسجيل.
- عند قبول الطلب، سوف يتلقى كل شخص رسالة تؤكد التسجيل.
- يجب علي كل شخص أن يقوم بأداء واجتياز كافة الساعات والمتطلبات اللازمة لكافة أجزاء اختبار القيادة، بما في ذلك جميع المراحل العملية والنظرية، ويتم ذلك تحت إشراف الإدارة العامة للمرور.
- يتم إعفاء المتقدمون من الاختبار في حالة إذا كانوا من الحاملين لرخصة قيادة أجنبية أو رخصة دولية سارية الصلاحية ويكون معترف بها من جانب الإدارة المختصة بالمملكة.
- يتم متابعة حالة الرخصة، بتسجيل الدخول إلى حساب كل شخص في منصة أبشر.
- الضغط علي تبويب (خدماتي) ثم تحديد (استعلامات) ثم اختيار (المرور) ثم اختيار (استعلام عن معلومات رخصة القيادة).
- يجب أن يتم إدخال المعلومات المطلوبة ومنها رقم الهوية الوطنية او رقم الإقامة وتاريخ الميلاد.
- الضغط علي تبويب (عرض) لتقوم المنصة بعرض جميع المعلومات الخاصة برخصة القيادة.
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