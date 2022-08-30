نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على قرض لشراء سيارة بمبلغ 300 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على قرض لشراء سيارة من بنك التنمية الاجتماعية تم تحديثها خلال الفترة الأخيرة وقد أعلن البنك أيضًا عن رفع سقف التمويل لكي يلبي احتياجات العملاء وتمكينهم من الحصول على قروض السيارات بدون مقدم 2022 ويمكن حساب قرض السيارة وبعد ذلك التقديم عن طريق رابط بنك التنمية قرض سيارة للسعوديين وقد أجاب البنك على كيف أقدم على قروض لشراء سيارة إلكترونيًا للتسهيل على المستفيدين.

شروط الحصول على قرض لشراء سيارة

استطاع بنك التنمية الاجتماعية أن يقدم مثال جيد للبنوك الاجتماعية التي توفر حلول التمويل المتميزة من خلال تمويل السيارات المتاح للمواطنين والمواطنات ولكن بشروط وتتمثل شروط الحصول على قرض لشراء سيارة في التالي:

المتقدم للحصول على القرض يتعين أن يكون مواطن حامل للجنسية السعودية.

ولا بد أن يكون عمره ما بين الثامنة عشر والخامسة والستين للموافقة عليه من خلال البنك.

أكد على ضرورة ألا يزيد دخل العملاء الشهري عن عشرين ألف ريال سعودي.

ضرورة استخراج رخصة قيادة سارية المدة من خلال إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية.

سداد قيمة المخالفات المرورية إذا كانت مسجلة على العميل قبل التقديم على قرض السيارة.

عدم وجود متعثرات مالية في السجل الائتماني للعميل.

ضرورة تقديم ضمان مقابل الحصول على التمويل.

ينبغي التأمين على المركبة بمجرد الحصول عليها.

كيفية شراء سيارة عن طريق بنك التنمية الاجتماعية

هناك خطوات إلكترونية وأخرى تتم من خلال البنك للحصول على قرض السيارة وهذه الخطوات تبدأ من التالي:

تسجيل الدخول إلى رابط بنك التنمية الاجتماعية.

اختيار التسجيل بالنفاذ الوطني الموحد والانتقال على عروض تمويل السيارات.

اطلع على الشروط وابدأ في التقديم من خلال رفع البيانات والمستندات المطلوبة.

ستحصل بعد إرسال الطلب على موعد لدى البريد السعودي لإرسال الأوراق المطلوبة.

ستحصل على الموافقة إذا كنت مستوفي لجميع الشروط.

بنك التنمية الاجتماعية يرفع سقف تمويل المركبات

أعلن البنك عن رفع سقف تمويل المركبات وخلال الفترة الحالية قيمته 300 ألف ريال سعودي وهي أقصى مبلغ ويتم سداده على دفعات شهريًا لفترة لا تزيد عن خمس سنوات.