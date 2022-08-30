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عمر شويل - جدة طريقة إعادة جدولة القروض من مصرف الراجحي وشروطها، إن بنك الراجحي من البنوك الهامة ذات السمعة الطيبة التي تقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية الهامة، وخاصة للمقترضين في حالة التخلف عن السداد المالي للبنوك، وان تمويل الراجحي متاح لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين على اراضيها، ويعد أيضا هذا البنك من افضل البنوك داخل المملكة ويقوم بتقديم الكثير من الخدمات المتميزة، ومنها يتم منح الكثير من مختلف القروض لمواطني المملكة ، وان من مميزات ذلك البنك انه يتم منح هذه القروض بموافقة للشريعة الإسلامية والتي من السهل الحصول عليها عبر الطرق المتاحة والوسائل التي يمنحها ذلك البنك.

إن مصرف الراجحي يضمن العديد من الفروع الخاصة به داخل المملكة وخارج حدودها، ويعمل على كسب ثقة عملائه الكرام من خلال الخدمات المميزة التي يقدمها لهم من اجل الحصول على نيل سمعه تلق بمكانته ما بين البنوك الأخري، ويقدم الراجحي أنواع كثيره من القروض المختلفة وتختلف قيمتها وفترة سدادها وأيضا عدد الأقساط التي تناسب العميل من اجل السداد بطرق تناسبه، ويقوم مصرف الراجحي بتمويل شخصي يصل إلى 2 مليون ريال سعودي وفى اقل وقت ممكن، ومن اهم الخدمات التي يقدمها الراجحي وهى إمكانية إعادة جدولة القروض، وذلك في حالة التخلف المالي عن سداد القروض وهنا يتم اللجوء إلى الذهاب إلى البنك لجدولة هذه القروض مما يجعل المدين مرتاحا في السداد، وسوف نتحدث في مقالنا هذا عن طريقة إعادة جدولة القرض الراجحي وشروطها.

طريقة إعادة جدولة القروض الراجحي

إن تمويل الراجحي يساهم في حل الكثير من المشاكل المادية والعوائق المالية التي يواجهها الكثير من المواطنين السعوديين، ويساعد ذلك التمويل على انتعاش اقتصاد المملكة بشكل كبيرا جدا، وهنا يتساءل الكثير من مستفيدي مصرف الراجحي عن كيفية تسوية إعادة جدولة للقرض الراجحي وذلك عن طريق الخطوات الآتية:

الاتصال على الهاتف المصرفي عبر الرقم 920003344.

يمكنك أيضا الاتصال على الرقم المميز للمصرف عبر الرقم 8001248880.

ويمكنك إعادة جدولة للقروض عن طريق الولوج عبر خدمة الهاتف المصرفي من بنك الراجحي، وإذا واجهتك مشكله في تسجيل الدخول فعليك اتباع الآتي:

النقر على رقم 0.

قم بالضغط على رقم 6 لإعادة الجدولة.

ثم إدخال رقم العميل وإدخال الرقم السرى.

يتم وصولك رقم سرى مؤقت عبر الهاتف.

قم بإدخال الرقم التأكيدي وذلك في حالة عدم الاتصال بك.

قم بالضغط على رقم واحد لتفاصيل إعادة الجدولة المستحقة.

الضغط على أيقونة التأكيد لعمل الجدولة.

قم بالضغط على رقم 1 للتحول إلى الفرع مباشرة.

شروط إعادة جدولة القرض من الراجحي

لقد قام مصرف الراجحي بتحديد العديد من الشروط التي تسمح بإعادة جدولة القروض، ويعد هذا من الخدمات التي يقوم المصرف بتقديمها لعملائه لمواجهة الإفلاس والتعثر المالي ، وفى السطور التالية سوف نوضح الشروط الواجب توافرها لإعادة جدولة القرض من الراجحي وهى كالآتي:

أن يكون لدى العميل راتب ثابت.

إذا لم يكن لدية راتب ثابت فعليه بإحضار كفيل ذو دخل ثابت لمتابعة اجراءات إعادة الجدولة.

أن يقوم العميل بتقديم ضمان.

أن يقوم العميل بتقديم كافة المستندات المطلوبة.

أن يذكر الأسباب التي تحد وتعجزه عن السداد.

خطوات إعادة جدولة القرض

قام مصرف الراجحي بتحديد بعض الخطوات التي من خلالها يقوم العميل المتعثر عن السداد باتباعها، لكى يقوم بإعادة الجدولة عليه اتباع الخطوات الآتية: