نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الشراء من نادي الصقور رابط شراء الأسلحة من معرض الصقور في المقال التالي

عمر شويل - جدة يشهد معرض الصقور إقبالاً كبيراً لشراء مختلفة الأسلحة للصيد ومعداتها حيث أعلن إفتتاحه رسمياً ضمن دورته الرابعة في شمال الرياض حيث يقام نادي الصقور ملهم، ويسعى عدد كبير من الأشخاص للوصول الى الرابط المخصص لمعرض الصقور والصيد السعودي للتسجيل فيه والاستفادة من بدء شراء الأسلحة واسلحة الصيد عبر تلك المنصّة، فإذا كنت تسأل عن طريقة الشراء من منصة نادي الصقور Saudi Falcon Club ففي ما يلي شرح مفصل متعلق به.

رابط شراء الأسلحة من معرض الصقور

يمكن بدء التسجيل في معرض نادي الصقور والأسلحة من خلال الرابط المتوفر لنادي الصقور والصيد عبر ملئ البيانات المطلوبة عبر رابط الويب الرسمي معرض الصقور 2022، ويمكن ايضا الانتقال الى رابط شراء الأسلحة من هنا بشكل مباشر، حيث سيعيد الرابط توجيهكم الى صفحة شراء الأسلحة على المتجر الالكتروني.

طريقة الشراء من نادي الصقور

يتم فتح رابط منصة نادي الصقور من الرابط المرفق، والنقر على سهم التسجيل من واجهة الموقع. ثم قم بتسجيل الدخول واذا لم تمتلك حساب بعد فقم بمليء المعلومات الخاصة بك في نموذج التسجيل بما في ذلك البريد الالكتروني والاسم الكامل ورقم هاتفك، انتقل الى خيار المتجر وعليه اضغط على الأسلحة النارية، يتوفر مربع البحث لإمكانية البحث عن سلاح بعينه من خلال كتابة اسمه، كذلك متاح لك إظهار قائمة الأسلحة بتحديد الصنف والمورد وبلد الصنع والموديل والسعر وعناصر أخرى، ثم اضغط تصفية.

اضف السلاح الى سلة المشتريات وأكمل عملية الدفع بنجاح.

ويأتي معرض الصقور في ملهم ليشجع عن هواية الصقار لما فيه من رمز للهوية السعودية المتجذرة، من خلال إتاحة معدات الصيد والأسلحة المتنوعة لمحبي الرحلات والصيد بالأسلحة ما في ذلك المسدسات واسلحة الصفارة وبنادق الصيد وبالبنادق شبه آلية، جدير بالذكر ان المعرض في نادي الصقور سيقام في الفترة 25 أغسطس الموافق 1444-01-27 حتى 3 سبتمبر الموافق هجرياً 1444-02-06.