نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متطلبات تقديم وشروط بنك التسليف للمطلقات والارامل والنساء بالسعودية 1444هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم اليوم أهم متطلبات تقديم وشروط بنك التسليف للمطلقات للعام الجاري 1444هـ، حيث أن بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية هو من أفضل البنوك الحكومية التي تعمل على تقديم العديد من الخدمات المميزة للعملاء والمحتاجين حتى يحصلوا على المال الذي يمكنهم من خلاله بدء مشاريعهم الخاصة أو للحاجة إلى توفير تكلفة علاج ما أو لتحسين مستوى المعيشة بالإضافة إلى بعض التحسينات التي يتم تزويدها مع القرض حتى يسّهل على العميل عملية الاقتراض وسداد الأقساط. شروط بنك التسليف للمطلقات 1444هـ يشترط ألا يتجاوز نصيب أي فرد من أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على القرض 2000 ريال سعودي.

في حالة تجاوز الابن 24 عام ولم يتم تزويجه أو توظيفه ففي هذه الحالة يتم احتسابه ضمن أفراد الأسرة مع تقديم أسباب توضح سبب عدم زواجه أو عمله.

الأطفال المعاقين هم مشمولين ضمن أفرد الأسرة حتى وإن كانوا موظفين أو متزوجين وأيًا كان عمرهم.

اليتامى يتم احتسابهم ضمن أفراد الأسرة مع أخذ تصريح من قبّل وزارة العمل أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

تقديم صك رسمي يوضح كفالة الأم للأطفال بتصريح من المحكمة بالموافقة على ذلك. شروط بنك التسليف للمتقاعدين 1444هـ على المتقاعد سواء كانت مرأة أو رجل فيجب تقديم نموذج تسليم البريد به اسم العميل وتوقيعه وختم من البريد السعودي.

تقديم صورة من الهوية الوطنية الشخصية وصورة من كارت العائلة ويحتوي على الأبناء المعالين.

كما يتم تقديم تعريف خاص براتب التقاعد ومختوم من قبّل المؤسسة العامة للتقاعد وصورة أخرى من هوية الكفيل.

رقم حساب الآيبان من بنك التنمية الاجتماعية ومختوم من أحد الموظفين في البنك وأصل تعريف لراتب الكفيل ومختوم من جهة العمل. خطوات التقديم على قرض بنك التنمية الاجتماعية السعودية قم بالدخول أولًا على رابط موقع بنك التنمية الاجتماعية السعودي الإلكتروني الرسمي.

سجل دخولك على الموقع وقم بكتابة البيانات بشكل صحيح وراجعها أكثر من مرة قبل التسجيل.

بعد ذلك قم برفع كل الأوراق والمستندات المطلوبة منك ثم حدد قيمة المبلغ الذي ترغب في الحصول عليه.

وبعدها قم بالنقر على “تقديم الطلب” وانتظر حتى يتم النظر فيه والموافقة عليه.

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