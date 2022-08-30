نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الريال السعودية اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 في أخر التعاملات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تذبذب سعر الريال السعودي في مصر اليوم، حيث افتتح التداول يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 في البنوك المركزية والبنوك التجارية والشركات المدرجة، حيث استقرت أسعار الريال السعودي في مصر اليوم، حيث يشتري البنك المركزي عند 5.09 جنيه ويبيع بسعر 5.12 جنيه، وفقًا لنشرة البنك المركزي cbe.org.eg، بينما تذبذب سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، حيث قفز إلى 5.09 جنيه للشراء وربط سعر الريال عند 5.11 جنيه للبيع، مقابل 5.09 جنيه للشراء و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء

ارتفع سعر الريال السعودي في بنك مصر إلى 5.09 جنيه للشراء و 5.11 جنيه للبيع هذا الصباح مقارنة بسعر الشراء أمس 5.08 جنيه والبيع 5.10 جنيه، وارتفعت أسعار الريال المصري في البنك التجاري الدولي CIB اليوم إلى حوالي 5.09 جنيه للشراء و 5.12 جنيه للبيع، مقابل 5.08 جنيه للشراء و 5.11 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

كما ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي المصري أمس إلى 19.14 جنيهًا للشراء و 19.25 جنيهًا للبيع، وفقًا لنشرة البنك المركزي ‘cbe.org’، وكما ارتفع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك مملوك للدولة) إلى حوالي 19.16 جنيه للشراء ونحو 19.22 جنيه للبيع تكرر السعر في بنك مصر، ومن بين البنوك التجارية، ارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) إلى 19.18 جنيهًا للشراء و 19.24 جنيهًا للبيع، مقارنة بـ 19.16 جنيهًا للشراء و 19.22 جنيهًا للبيع أمس.

الاقتصاد المصري لعام 2022

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، خلال مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويل جديد لدعم الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري وسط تصاعد الأزمات والتحديات العالمية، إطلاق تمويل جديد، ودحض الوزير المصري ما تردد عن دعوة الصندوق لإلغاء الدعم عن أرغفة الخبز وإلغاء الدعم نهائياً، في حججه على عكس ذلك، مؤكداً دعمه لبرامج الحماية الاجتماعية.

قروض مصر

وأكد معيط أن قيمة القرض الذي تسعى مصر للحصول عليه لم تحدد بعد هذا يتعارض مع الشائعات الحالية بأن القرض سيتراوح بين 10 مليارات دولار و 15 مليار دولار، وهي نتيجة بحث وتحليلات، وأن الانتقال إلى صندوق النقد الدولي لن يحصل بالضرورة على تمويل، لكن يمكن أن يفعل ذلك لأغراض الإصلاح الهيكلي، مضيفًا أن مصر طلبت رسميًا التعاون مع صندوق النقد الدولي، لكنها لم تتلق تمويلًا حتى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وبعد ذلك تغير قرار تلقي التمويل.