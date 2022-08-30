نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلول جميع المواد الدراسية لمدارس السعودية متاحة علي منصة حلول التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حلول جميع المواد الدراسية لكافة مراحل التعليم المختلفة لمدارس المملكة العربية السعودية . تسهيلاً علي طلاب المدارس تم إطلاق منصة حلول التعليمية وهي أحدي المنصات العربية الإلكترونية . كما أن رابط موقع حلول التعليمي من خلاله يتم متابعة ما يخص الدراسة عن بعد كما أن منصة حلول . مرفوع عليها كافة المناهج الدراسية التي تم الإشراف عليها من صفوة مدرسي المملكة كما أنه بجانب منصة حلول . تم أطلاق تطبيق حلول المناهج الدراسية المتوافق مع هواتف أند رويد وهواتف أيفون . لكي ما يكون هناك انتشاراً واسعاً لتطبيق حلول لكي ما يكون متاحاً في أي وقت دخول الطلاب علي حلول ومتابعتها في . أي وقت من الأوقات علي مدار اليوم وعبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي تفاصيل موقع حلول التعليمي الخاضع لوزارة التعليم السعودية .

حلول جميع المواد الدراسية لمدارس المملكة العربية السعودية

حلول جميع المواد الدراسية متاحة بشكل إلكتروني علي مدار العام الدراسي لمراجعة المناهج الدراسية وما يخصها من دروس . كما أن موقع حلول يقدم الخدمات المتميزة للمواد الدراسية بشكل أسهل وأفضل مما سبق . لمساعدة الطلاب في أي وقت لفهم الدروس وتشمل موقع حلول مراحل التعليم الابتدائي من الأول بجانب تطبيق حلول الصف الخامس كما أن . عبر تطبيق حلول الكتب الدراسية يساعد كافة الطلاب علي التحصيل العلمي بجانب استفادة أولياء الأمور . علي فهم المناهج ومساعدة أبناءهم في مذاكرة المواد الدراسية كما أن منصة حلول التعليمية . ضمن أهدافها بأن يتم القضاء علي الدروس الخصوصية . وعبر السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي خدمات حلول المتعددة

حلول جميع المواد الدراسية بجانب الخدمات المتعددة

موقع حلول التعليمي يقدم العديد من الخدمات بجانب المناهج الدراسية حيث عبر منصة حلول يمكن لكافة الطلاب . والطالبات في كافة مدارس السعودية أن يقوموا بتأدية الاختبارات للمواد الدراسية بشكل إلكتروني . كما أنه عبر تلك الاختبارات يتم تقييم المستوي التحصيلي التعليمي للطالب كذلك بجانب . تطبيق حلول المناهج الدراسية يحتوي علي أيقونة ألعب وتعلم الخاص بمرحلة الابتدائي . حيث يتم من خلال تلك القائمة عرض المناهج الدراسية بشكل مبسط يتوافق مع مرحلة الأطفال . كذلك بجانب أن منصة حلول التعليمية يعرض عليها فيديوهات متنوعة للمواد الدراسية لمراحل التعليم المختلفة . وعبر السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف لماذا تم أطلاق حلول من وزارة التربية والتعليم السعودية .

لماذا تم إطلاق موقع حلول التعليمي من وزارة التربية والتعليم السعودية

منصة حلول جميع المواد الدراسية أطلقتها وزارة التربية والتعليم السعودية لتكون بديلاً عن التحضير الورقي . حيث جاء قرار الوزارة أمس بإلغاء التحضير الورقي وذلك في أول يوم لبداية العام الدراسي الجديد . كما تم التنويه بأنه يتم التعامل علي رابط موقع حلول التعليمي لكي ما يتم التحضير بشكل إلكتروني بدلاً من التحضير الورقي . كذلك بجانب منصة حلول يتم أيضاً أعتماد التحضير الإلكتروني علي منصة مدرستي التعليمية . التي من خلالها يتم تحضير الدروس المختلفة وغيرها من الخدمات المتعددة التي تخدم الناحية التعليمية لكافة مدارس السعودية . وعبر السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنعرض خطوات الدخول علي منصة حلول .

كيف يتم الدخول علي منصة حلول التعليمية

منصة حلول جميع المواد الدراسية متاحاً بها كافة الخدمات التعليمية والتي يتم الحصول عليها عبر الآتي :-

قم بتسجيل الدخول علي رابط موقع حلول التعليمي الرسمي . كما عبر الصفحة الرئيسية يتم تحديد المرحلة التعليمية المراد الحصول علي مناهجها . كذلك بدوره يقوم موقع حلول بفتح صفحة جديدة تحتوي علي المواد الدراسية الخاصة بالمرحلة المحددة . كما هناك أمكانية أختيار الفصل الأول حتي الفصل الرابع للمادة الدراسية المحددة . كما تتبع الخطوات السابقة علي موقع حلول التعليمي لكافة المراحل الدراسية المختلفة . وعبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي خطوات الحصول علي تطبيق حلول المناهج الدراسية .

كيف يتم الحصول علي تطبيق حلول المناهج الدراسية للهواتف

تطبيق حلول الكتب الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة الابتدائية بدايةً من الأول حتي السادس الابتدائي . كما يتم الحصول عليه عبر متجر جوجل بلاي لهواتف أند رويد . ذلك التطبيق المشرف عله من وزارة التربية والتعليم السعودية . كما يتم الحصول علي تطبيق حلول لهواتف أيفون . عبر متجر أبل ستور وهما متجرين معتمدين لتحميل التطبيقات المختلفة .

حلول جميع المواد الدراسية لكافة المدارس علي مستوي المملكة العربية السعودية يتم الحصول عليها عبر موقع حلول . الرسمي أو عبر تطبيق حلول الكتب الدراسية المتاح علي . المنصات الإلكترونية المعتمدة وهذا ما تم عرض تفاصيله في مقال اليوم “بموقع ثقفني” .