نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الضمان الاجتماعي الموحد الجديد 1444هـ وشروط الاستحقاق في المقال التالي
عمر شويل - جدة رقم الضمان الاجتماعي الموحد الجديد 1444هـ حيث يجب أن يكون رقم الهاتف المحمول المسجل في الضمان الاجتماعي هو الرقم الذي يتم تسجيله في حساب المستفيد على منصة أبشر وذلك لضمان عدم توقف إجراءات صرف المساعدات، ويعتبر نظام الضمان الاجتماعي الذي تم اعلانه حديثاً في السعودية هو من أهم الأشياء بحيث يمكن للأسر التي تكون أكثر احتياجاً ان تحصل على قيمة الدعم المقدم لها، كما يحصل كل فرد على المبالغ التي يتم الحصول عليها، وقد دأبت المملكة على دفع مبالغ شهرية لصالحها وخصصت لها في حالات محددة، ويعتبر ذلك وفق عناصر محددة تتعلق بالوضع الاجتماعي والاقتصادي لكل أسرة.
رقم الضمان الاجتماعي الموحد الجديد 1444هـ
أوضح شخص يتلقى مساعدة الضمان الاجتماعي أنه كان يواجه مشكلة في الوصول إلى رقم الضمان الاجتماعي الخاص به عندما حاول تحديث رقم هاتفه الخلوي، ولكن عندما أضاف حسابًا جديدا ، وجد أن حسابه موجود أيضًا في حساب آخر. جاء الرد بأن الرقم يجب أن يكون رقم الهاتف المحمول المسجل من قبل المستفيد الحساب مؤمن وهو نفس الرقم الذي سجله في منصة أبشر، وقد أكدت الموارد البشرية أنه يمكن للمستفيدين المختلفين أن يسألوا عن مبلغ المعاش الذي يحدده نظام الضمان الاجتماعي لتلقيه وتاريخ توزيعه عن طريق الاتصال برقم 19911 ويمكن للمستفيد أن يأتي من هذا الرقم ، على سبيل المثال إذا كانت عملية الدفع الشهرية . تم إيقافه وفقًا لذلك. تم رفع الشكوى.
شروط الضمان الاجتماعي الجديدة
تم تطوير نظام الضمان الاجتماعي ليصبح الضمان الجديد بدلاً من الضمان الاجتماعي القديم حيث تم وضع شروط ومعايير جديدة للاشخاص المختارين في الضمان الاجتماعي:
- كن مواطنًا سعوديًا.
- يجب أن تعيش أيضًا في المملكة العربية السعودية.
- فقط أرملة غير سعودية متزوجة من سعودي – وأرملة مطلقة أو أرملة غير سعودية متزوجة من زوج سعودي – بما في ذلك أبناء الأرملة المطلقة أو أرملة الأب غير السعودي – الأيتام – ومن هم. الاحتياجات الخاصة).
- أصحاب الدخل أقل من قيمة رأس المال البشري وهو 1100 ريال لرواد الأعمال و 550 ريال للمقيمين.
- أن يلتزم المتقدم بالبرامج الصحية والتعليمية والتدريبية المختلفة المعتمدة في البرنامج.
- يجب ألا يمتلك مقدم الطلب أي ممتلكات أو أصول.
- لا ينبغي أن يكون في أي مكان في المملكة العربية السعودية.
- إذا تمت إحالة مقدم الطلب إلى أكثر من عائلة للحصول على الدعم ، فسيتم تقديم الدعم لكل أسرة على حدة.
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