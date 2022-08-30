نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة دفع رسوم تجديد عضوية الهيئة السعودية للمهندسين لعام 2022-1444 بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم الهيئة السعودية للمهندسين للمتقدمين لعضوية الهيئة مجموعة من الخدمات المصممة لتسهيل وتوفير الوقت والجهد والمتاعب على المستخدمين عند زيارة مقر المؤسسة، وتعتبر الهيئة السعودية للمهندسين من المؤسسات العلمية التي تعمل جاهدة للنهوض بمهنة الهندسة في المملكة العربية السعودية ورفع مستوى هذه المهنة والعالم من بين الخدمات والمزايا للأعضاء، مثل الوصول إلى الخدمات الرياضية والصحية والعروض المتنوعة، يمكن الاستفادة من هذه الخدمات فور إبراز بطاقة الهيئة السعودية للمهندسين.

مهام الهيئة السعودية للمهندسين

يقوم المجلس الهندسي السعودي بعدد من المهام التي نعتبرها:

بالإضافة إلى تحديد شروط وقواعد الترخيص، فإنه يحدد ويوضح المعايير والأطر ذات الصلة بالممارسة المهنية والتطوير.

التحضير للامتحانات المطلوبة للدرجة المهنية.

التحضير للدراسات المهنية والبحث فيها وإدخال أشياء جديدة إلى المهنة.

تقوم بإجراء فصول دراسية ودورات وندوات ومؤتمرات خاصة بالهندسة لزيادة كفاءة الموظفين الهندسيين.

تقدم الاستشارات الفنية في مجالات خبرتنا، مع مراعاة الشروط والإدارة المعتمدة من قبل مجلس إدارة المؤسسة.

كيفية دفع رسوم تجديد عضويتك في الهيئة السعودية للمهندسين لعام 2022

يجوز لأعضاء المجلس الهندسي السعودي دفع رسوم تجديد العضوية، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

انتقل مباشرة إلى رابط الهيئة السعودية للمهندسين.

انقر فوق خيار الخدمات الإلكترونية في اللوحة الرئيسية.

حدد شهادة مهنية من القائمة المنسدلة.

انقر فوق الخيار لتسجيل الدخول.

قم بتسجيل الدخول للاستفادة من فرصة إدارة حسابك الشخصي.

حدد قائمة الخدمات الإلكترونية وانقر فوق الخيار لتحديث عضويتك.

انقر فوق إضافة طلب جديد.

اختر تاريخ انتهاء صلاحية بطاقتك.

الرجاء إدخال رقم التعريف الشخصي الخاص بك أو رقم المقيم.

انقر فوق خيارات الإرسال.

تابع مباشرة لدفع رسوم التجديد المعروضة إما عن طريق الدفع الإلكتروني أو ماكينة الصراف الآلي.

رسوم تجديد عضوية الهيئة السعودية للمهندسين

يمكن لكل مهندس أو فني أو مهتم بالهندسة تجديد عضويتهم في الهيئة السعودية للمهندسين حسب المدة المحددة، ونناقش أدناه رسوم تجديد عضويتك في الهيئة السعودية للمهندسين وفقًا للاتي:-