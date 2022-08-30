نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزاد البضائع بجمرك ميناء جدة الإسلامي بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة مزاد البضائع، حيث أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، عن نية الهيئة لإقامة مزاد علني، ويعمل المزاد علي بيع بضائع متنوعة، ويقام المزاد في جمرك ميناء جدة الإسلامي، علي أن يتم التقديم في مزاد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفق بعض الضوابط والاشتراطات الواجب توافرها في جميع المتقدمين حتي يتم قبول التسجيل الخاص بالمتقدمين للدخول للمزاد، ويستطيع جميع الأفراد الذين تتوافر بهم شروط المزاد التقديم في مزاد البضائع الذي يتم تحديد محتوياته من جانب هيئة الزكاة، وسوف نوضح لكم أهم الشروط الواجب توافرها من أجل الاشتراك في مزاد البضائع.

موعد مزاد البضائع

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في بيان رسمي لها عن طريق حسابها الرسمي في منصة تويتر، بأن المزاد سوف يقام في يوم الثلاثاء الذي يوافق يوم 17 صفر وهو ما يوافق يوم 13 سبتمبر علي أن يقام المزاد في جمرك ميناء جدة الإسلامي.

شروط التقديم في المزاد

وضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عدداً من الشروط الواجب توفرها في جميع المتقدمين للمزاد، ومن ضمن شروط التقديم ما يلي:

يشترط للدخول في المزاد، أن يتم دفع مبلغ تأمين قدره 50 ألف ريال، علي أن يتم الدفع بشيك مصدق يكون باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مع ضرورة أن يتم دفع القيمة كاملة بعد أن يتم ترسية المزاد مباشرة.

يشترط أيضاً للاشتراك في المزاد أن يتم دفع عمولة السعي التي تقدر بنسبة 2.50% إضافةً إلى قيمة البيع.

ينبغي على المشتري أن يقوم بإخراج البضائع المباعة خلال مدة ثلاث أيام للبضائع وذلك برسم الوارد ومدة عشرة أيام للبضائع برسم الصادر، علي أن يتم احتساب رسوم خاصة بالأرضيات في حالة إذا تم تجاوز المدة المسموح بها من جانب المشتري، ومن بعدها سوف يتم العمل علي عرضها للبيع مرة أخرى من جانب الجهة المنوط لها أمر الاختصاص.

من شروط التقديم في المزاد، أن يتم الحضور المسبق من أجل التسجيل لدى هيئة الجمارك.

وبتوافر هذه الشروط يتم الدخول في مزاد البضائع بشكل رسمي ومعتمد من جانب الهيئة في جمرك ميناء جدة الإسلامي.