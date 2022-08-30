نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار تذاكر الحكير لاند الرياض لنزهة عائلية مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار تذاكر الحكير لاند الرياض ، تعتبر ملاهي الحكير لاند من أكثر الأماكن المناسبة لتنزه العائلات فهي مكان ترفيهي مميز ذات مساحات خضراء كثيرة، يتمتع بها جميع أفراد الأسرة إلى جانب أن أسعار تذاكر الحكير لاند مثالية جدا وتتعدد بها الأنشطة والألعاب التي تناسب مختلف الأعمار، ونجد المكان يسمح بدخول المأكولات إلى جانب احتوائه على مطاعم مميزة، وتحتوي الحكير لاند على مجسمات للمعالم الأثرية بالعالم.

أهم الأنشطة بملاهي الحكير لاند الرياض

يأتي الزوار لملاهي الحكير لاند بالرياض للتمتع بمختلف الأنشطة الموجودة بها إذ أن الأنشطة المتاحة تسعد الأشخاص ولا تقتصر على الصغار فقط بل تشمل مختلف الفئات العمرية، ومن ضمن تلك الأنشطة ما يلي:

تحتوي الحكير لاند الرياض على مساحات واسعة للتنزه والمشي وأيضا الجلوس في الهواء الطلق.

يوجد بالمكان مطاعم ومقاهي لتناول الوجبات والمشروبات الشهية.

ألعاب الأطفال وأيضا ألعاب الكبار تتميز بالمتعة والتميز.

المعالم الأثرية المميزة تمكن الزوار من التمتع بقضاء وقت رائع.

ملاهي الحكير لاند الرياض

تقع الحكير لاند على مساحة 10 آلاف متر مربع وتحتوي على العديد من المتاجر الخاصة بالملابس والأزياء، المأكولات والإكسسوارات وأيضا لعب الأطفال، يمكن شراء جميع الهدايا من خلال المتاجر الداخلية بالمكان وذلك بأفضل الأسعار، كما يمتاز المكان بالأجواء الشيقة والممتعة لذلك يقصده العديد من الزوار على مدار الأسبوع، نجد أن أعداد الزوار يزداد على الدوام إذ أن المكان يوفر أفضل الألعاب والمطاعم ولهذا فهو مكان مناسب للتجمعات العائلية والتنزه في العطلات وغير ذلك، ويوفر المكان العروض الكثيرة على أسعار التذاكر وخاصة في أيام الأعياد والمناسبات، ومن الجدير بالذكر أن هناك مهرجانات تقام بالمكان مثل مهرجان الطلاب المتفوقين، وهناك رقم مميز خاص للتواصل مع إدارة المكان كما يمكن متابعة العروض من خلال الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل تويتر وانستجرام.

أسعار تذاكر الحكير لاند الرياض

يسمح بدخول الحكير لاند لمختلف الفئات العمرية ونجد أن سعر تذكرة الدخول يبلغ 50 ريال سعودي والتمتع بلعبتين مجانا، كما يمكن الدخول مع استخدام جميع الألعاب بتذكرة بسعر 79 ريال، وهناك لعبة الترامبولين بالملاهي يتم دفع تذكرة خارجية خاصة بها بسعر 25 ريال، ومن الجدير بالذكر أن الملاهي تخصص يومي الخميس والجمعة لدخول النساء فقط منذ الرابعة عصرا وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل، بينما باقي أيام الأسبوع يسمح فيها بدخول العائلات، وتقع الملاهي في منطقة دائري الشرقي بالرياض.