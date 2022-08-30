نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل العمل الحر لجميع السيدات بالمملكة السعودية بقيمة 60 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرحت المملكة العربية السعودية قرض مناسب لبعض من السيدات التي تريد بدء مشروع خاص بهم في المملكة العربية السعودية، فطرحت هذا القرض لمساعدتهم، ويتساءل العديد من المواطنين عن تمويل العمل الحر بنك التنمية الاجتماعية للنساء، وسنتحدث عن كافة التفاصيل التي تخصه من خلال المقال التالي.

تمويل العمل الحر لجميع السيدات بالمملكة السعودية

يعد هذا التمويل من أهم المبادرات التي تخص السيدات في السعودية، كما أنه وضعوا بعض القواعد البسيطة حتى تتمكن النساء من الحصول على هذا المبلغ المالي ومن أهم الشروط أنها بدون كفيل، كما يوجد أكثر من شكل في الحصول على هذا القرض وقد أقرت الحكومة هناك ببعض الشروط الواجب توافرها في الأشخاص حتى يتمكن من صرف مبالغ القرض بسهولة وهي:

لابد أن يكون الشخص المتقدم على القرض سعودي الجنسية، ومن الممكن للأمهات الغير سعوديين الحصول على القرض، ولكن بشرط الإقامة المستمرة في المملكة العربية السعودية.

لابد من أن يكون عمر السيدة المتقدمة من 18 عام، إلي 60 عام فقط، وإذا كانت السيدة تعمل لابد من ألا تحصل علي راتب شهري أكبر من 14 ألف ريال شهرياً، حتى تتمكن من صرف القرض.

ويجب أن يكون مر على السيدة العاملة في الوظيفة الخاصة بها، سنة على الأقل حتى تتمكن من الحصول على القرض.

يجب ألا تكون المتقدمة حاصلة على قروض من بنوك أخري قبل التقديم، وما زالت تحت التسديد.

يمكن للسيدات في الأعمال الحرة التقديم على هذا القرض، ولكن بشرط ألا يتعدى سداد القرض عن 5 سنوات فقط.

ويجب تقديم جميع الضمانات التي يطلبها البنك للحصول على القرض.

كيفية التقديم على قرض العمل الحر

يمكن التقديم على القرض من بنك التسليف ببعض من الخطوات البسيطة التي تتلخص في: