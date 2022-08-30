نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر أخبار المساعدة المقطوعة 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتشرت التساؤلات حول أخر أخبار المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي المطور 1444، نظراً لاقتراب صرف معاش الضمان الاجتماعي، الذي يتم صرفه في كل أول شهر ميلادي، وتلك المساعدة المادية تقدمها الوزارة لتحسين ظروف المعيشة لمن لديه دخل محدود وذلك لأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي، وغيرهم ممن لديهم عمل بسيط أو دخل شهري ضعيف يمنعه من الحصول على معاش الضمان، ويتم تحديد مقدار تلك المساعدة وفقاً لضوابط كل برنامَج.

هل سوف يتم صرف المساعدة المقطوعة هذا الشهر مع معاش الضمان؟

لم يتبق سوى يومين فقط على إيداع معاش الضمان في حسابات المستفيدين البنكية، فهل سيتم صرف المساعدة المقطوعة ضمن معاش هذا الشهر؟ من المتعارف عليه أنه تم إيقاف صرف المساعدة المقطوعة بصدور أمر ملكي يقتدي بذلك منذ ثلاث سنوات تقريباً، وقد أوضحت الموارد البشرية أن ما تم تداوله حول صرف المساعدة المقطوعة ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، كما أنها أشارت إلى أنه عند صدور أمر ملكي يفيد بصرف تلك المساعدة، سوف يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي من جهتها.

من هي الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة

قامت الموارد البشرية بتحديد بعض الفئات التي تؤهل للحصول على المقطوعة لمرة واحدة وتلك هي:

للأسر ذات الدخل المنخفض.

الأرامل والأيتام.

المصابين بفيروس كورونا والمعزولين مؤقتا.

وأسرة النزيل.

خطوات الاستعلام عن أسماء المؤهلين للحصول على المساعدة

أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن الأسماء المؤهلة للحصول على الدعم المقطوع من خلال إتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. واختيار طلب المساعدة. وإدخال رقم التسجيل الخاص بك أو رقم الهُوِيَّة ورمز التحقق. وكتابة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها. ثم الضغط على عرض. وبذلك سوف تظهر كافة البيانات الخاصة بالمساعدة المقطوعة أن كنت مؤهلاً للحصول عليها أم لا. كما أنه يمكن طباعة هذه الصفحة وتقديمها لأي جهة.

ضوابط صرف المساعدة المقطوعة

يتم صرف المقطوعة وفقاً لأولوية الاستحقاق والضوابط الجديدة، كما أنه لا يوجد موعد محدد لصرفها، وتلك الضوابط تتمثل في:

يجب أن يكون المستحِقّ سعودي الجنسية، ومقيماً بالمملكة إقامة دائمة.

ألا يتجاوز عمر المستفيد عن 35 عام.

لا يكون الفرد مسجل بأي برنامج من برامج الدعم التي تقدمها الوزارة لأصحاب الدخل الضعيف.

ألا يكون المتقدم مشاركاً بأحد المجالات التجارية أو الاستثمارية بالمملكة.

ولا يتعدى الدخل الشهري للفرد العائل 8650 ريال سعودي، وللفرد الغير متزوج عن 3 آلاف ريال سعودي.

ألا يكون لديه أي منشأة أو مزرعة خاصة يحصل منها على دخل شهري.

وكذلك ألا يكون لديه سجل تجاري وفقاً لمتطلبات وزارة العمل بالسعودية.

وإلى هنا نكون وضحنا لكم أخر أخبار المساعدة المقطوعة من الضمان 1444، والفئات المستحقة للدعم، وكذلك شروط استحقاق المساعدة المقطوعة.